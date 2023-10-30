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ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ

Испания
(1 голосов)

Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе

ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об увольнении с должности президента RFEF.

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В статье: Испания Луис Рубиалес
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Источник:
fifa

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
30.10.2023 в 15:09
А чё не расстрелять? Расстреляли бы и дело с концом. Ах, ну да, я ж и забыл... это ж гуманная Европа. 3 года за поцелуй... конечно.. Я бы дал 10, шоб уж наверняка не целовал на людях футболисток. А только тайно...
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