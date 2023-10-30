Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на 3 года за поцелуй с Эрмосо после финала женского ЧМ
Луис Рубиалес отстранен от работы в футболе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.
Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
После массовой критики Рубиалес объявил об увольнении с должности президента RFEF.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:fifa
Популярное сейчас
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды. Где смотреть
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Разгромная победа Ман Сити в дерби, крупный скандал во Франции. Главные новости за 29 октября
- Анчелотти: Мы удивлены игрой Беллингема. Он выглядит как ветеран
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО
Новости по теме
- 21:38 Зарубежные Федерация футбола Испании открыла тендер на предоставление систем полуавтоматической фиксации офсайда
- 20:01 Зарубежные Известный экс-рефери Антонио Матеу Лаос может возглавить испанскую футбольную федерацию
- 18:44 Зарубежные Испанская газета получила доступ к словам Рубиалеса на допросе в деле о поцелует Эрмосо: Она хватала меня везде, где только могла
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бapceлиниyc
30.10.2023 в 15:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн