Примера. Гранада - Вильярреал 2:3. Первая победа за полтора месяца

Это был матч невысокого качества, в котором обе команды продемонстрировали полное неумение играть в обороне.

"Виильярреал" забил трижды с 18-й по 28-ю минуту, пользуясь дикими разрывами между линиями у хозяев. Жерар Морено замкнул прострел Серлота и реализовал пенальти; еще один мяч могучим ударом с линии штрафной провел сам Серлот.

"Гранада" за следующие 6 минут отыграла два мяча с трех - Рикард Санчес прорвался по флангу Альберто Морено, а Мирто Узуни в штрафной переиграл Габбью.

В таком темпе все могло закончиться и 16:14, но на практике во втором тайме "Вильярреал" забился в свою штрафную и почти не атаковал. "Гранада" же создала вагон моментов, но Пуэртас, Сарагоса, Узуни, Серхио Руис и Кальехон упустили абсолютно все. Вратарь "Субмарины" Филипп Йоргенсен - главный герой; у него 5 сэйвов, в том числе спасение на последней минуте, когда на ворота вывалился Дьеду.

3 - Alexander Sørloth ???????? is the first Villarreal striker to score, assist and win a penalty in the same LaLiga game since Ikechukwu Uche ???????? against Valencia in October 2013. Giant. pic.twitter.com/yj101OUhDh