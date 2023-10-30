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Примера. Гранада - Вильярреал 2:3. Первая победа за полтора месяца
"Желтая субмарина" оторвалась от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Camara/Europa Press
Это был матч невысокого качества, в котором обе команды продемонстрировали полное неумение играть в обороне.
"Виильярреал" забил трижды с 18-й по 28-ю минуту, пользуясь дикими разрывами между линиями у хозяев. Жерар Морено замкнул прострел Серлота и реализовал пенальти; еще один мяч могучим ударом с линии штрафной провел сам Серлот.
"Гранада" за следующие 6 минут отыграла два мяча с трех - Рикард Санчес прорвался по флангу Альберто Морено, а Мирто Узуни в штрафной переиграл Габбью.
В таком темпе все могло закончиться и 16:14, но на практике во втором тайме "Вильярреал" забился в свою штрафную и почти не атаковал. "Гранада" же создала вагон моментов, но Пуэртас, Сарагоса, Узуни, Серхио Руис и Кальехон упустили абсолютно все. Вратарь "Субмарины" Филипп Йоргенсен - главный герой; у него 5 сэйвов, в том числе спасение на последней минуте, когда на ворота вывалился Дьеду.
3 - Alexander Sørloth ???????? is the first Villarreal striker to score, assist and win a penalty in the same LaLiga game since Ikechukwu Uche ???????? against Valencia in October 2013. Giant. pic.twitter.com/yj101OUhDh— OptaJose (@OptaJose) October 30, 2023
С его помощью "Вильярреал" дождался свистка и впервые с 17 сентября победил в Ла Лиге. Теперь у него 12 очков - это 12-е место. У "Гранады" - 6 баллов и 19-я строчка.
11-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Вильярреал" - 2:3
Голы: Рикард Санчес, 29, Узуни, 34 - Жерар Морено, 18, 23 (с пенальти), Серлот, 28
"Гранада": Андре Феррейра - Рикард Санчес (Петрович, 83), Микель, Торренте, Нева - Вильяр (Мелендо, 60), Серхио Руис (Дьеду, 83) - Пуэртас (Вайсман, 68), Сарагоса, Альваро Фернандес (Кальехон, 68) - Узуни
"Вильярреал": Йоргенсен - Альти, Альбиоль, Габбья, Альберто Морено (Фемения, 76) - Ахомач (Терратс, 76), Капу, Парехо, Баэна (Моралес, 58) - Жерар Морено (Комесанья, 84), Серлот (Ромеро, 46)
Предупреждения: Баэна, 50, Альбиоль, 68, Ромеро, 73, Парехо, 90
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