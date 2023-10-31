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Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности
Возвращение в клуб?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси после получения 8-го Золотого мяча заявил, что хотел бы по-другому попрощаться с "Барселоной". Он считает, что заслуживает этого.
"Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе.
Я заслуживаю возможности попрощаться. "Барселона" – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую", – сообщил аргентинец.
Напомним, что Лео ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Катлонский клуб не мог позволить себе зарегистрировать аргентинца и его пришлось отпустить в "ПСЖ". Сейчас Лео выступает за "Интер" (Майами).
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