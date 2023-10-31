  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Возвращение в клуб?

Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси после получения 8-го Золотого мяча заявил, что хотел бы по-другому попрощаться с "Барселоной". Он считает, что заслуживает этого.

"Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе.

Я заслуживаю возможности попрощаться. "Барселона" – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую", – сообщил аргентинец.

Напомним, что Лео ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Катлонский клуб не мог позволить себе зарегистрировать аргентинца и его пришлось отпустить в "ПСЖ". Сейчас Лео выступает за "Интер" (Майами).

По теме
yellow-arrow
The Sun: Реал может предложить Лунина Челси как часть сделки по трансферу Кепы
yellow-arrow
Реал и Винисиус объявили о продлении контракта
yellow-arrow
Винисиус: Буду говорить о расизме столько, сколько необходимо. Печально, что меня оскорбляют на поле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
31.10.2023 в 18:45
Меська кинув барсотушку як щур в самий кризовий момент існування ФКБ почалапавши за бабками шейхів та гарантовано-купленими для цього золотими горщиками. Тепер задовольнивши свої плотоїдські потреби згадав за банкрутів і типу проявляє засмученність. А прикол в тому, що саме він зі своїми надлишковими фінансовими потребами привів до краху і до можливого опущення барсошлюжки в Сегунду
Ответить
+1
-2
avatar
Баpceлиниуc
31.10.2023 в 18:55
Старая мантра ещё не старого, но уже выжившего из ума мадри@аса?
Ответить
0
-1
трамвай за трамваєм (найкращий)
31.10.2023 в 18:37
Нагадаємо, що Лео пішов із "Барси" влітку 2021-го через стелю зарплат у Ла Лізі. Катлонський клуб не міг дозволити собі зареєструвати аргентинця і його довелося відпустити в "ПСЖ". Зараз Лео виступає за "ПСЖ".=====================================Я щось пропустив ?
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
31.10.2023 в 17:56
С Месси поступили по-свински. Мне стыдно за руководство Барселоны. За трёх-четырёх шлемазлов во главе с Кабаном. И за руководство Ла Лиги тоже. Неблагодарные уроды.
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде