Месси: Мне бы хотелось попрощаться с Барселоной по-другому. Я заслуживаю этой возможности

Лионель Месси после получения 8-го Золотого мяча заявил, что хотел бы по-другому попрощаться с "Барселоной". Он считает, что заслуживает этого.

"Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе. Я заслуживаю возможности попрощаться. "Барселона" – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую", – сообщил аргентинец.

Напомним, что Лео ушел из "Барсы" летом 2021-го из-за потолка зарплат в Ла Лиге. Катлонский клуб не мог позволить себе зарегистрировать аргентинца и его пришлось отпустить в "ПСЖ". Сейчас Лео выступает за "Интер" (Майами).