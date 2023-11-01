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Барселона может арендовать Феликса еще на год и уверена, что потом выкупит его
Феликс может остаться в Барселоне
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Жоау Феликс арендован у "Атлетико" до лета 2024 года без права выкупа. "Блауграна" не может позволить себе приобретение португальца за 80 млн евро, которые требуют мадридцы.
В связи с этим возникла идея еще об одной аренде Феликса, но уже с опцией выкупа. Ожидается, что в таком случае "Атлетико" будет готов значительно снизить запрашиваемую сумму.
По мнению руководителей чемпионов Испании, в случае новой сделки выкупить Феликса удастся за 20 млн евро, и такой вариант, как они считают, всех бы устроил.
Альтернатива - включение в сделку игроков, которые не так сильно нужны "Барселоне", но нравятся "Атлетико".
Отмечается, что сам футболист не хочет возвращаться в мадридский клуб, а там на него и не рассчитывают. Каталонцы же не собираются ничего делать до конца сезона.
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