Барселона может арендовать Феликса еще на год и уверена, что потом выкупит его

Жоау Феликс арендован у "Атлетико" до лета 2024 года без права выкупа. "Блауграна" не может позволить себе приобретение португальца за 80 млн евро, которые требуют мадридцы.

В связи с этим возникла идея еще об одной аренде Феликса, но уже с опцией выкупа. Ожидается, что в таком случае "Атлетико" будет готов значительно снизить запрашиваемую сумму.

По мнению руководителей чемпионов Испании, в случае новой сделки выкупить Феликса удастся за 20 млн евро, и такой вариант, как они считают, всех бы устроил.

Альтернатива - включение в сделку игроков, которые не так сильно нужны "Барселоне", но нравятся "Атлетико".

Отмечается, что сам футболист не хочет возвращаться в мадридский клуб, а там на него и не рассчитывают. Каталонцы же не собираются ничего делать до конца сезона.