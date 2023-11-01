Цыганков - в основе. Сан-Роке – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Сегодня, 1 ноября, "Жирона" сыграет выездной матч 1/64 финала Кубка Испании против "Сан-Роке".

"Сан-Роке" выступает в четвертом по силе испанском дивизионе и занимает предпоследнюю, 17-ю строчку. В активе клуба 7 очков в 9-ти набранных матчах. У "Жироны" сейчас все здорово получается в Ла Лиге. Команда, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, идет 2-й с 28 очками.

Уже известно, что Виктор выйдет на игру с первых минут, а вот Артем начнет поединок на скамье для запасных.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Кубок Испании. 1/64 финала

1 ноября 2023, 13:00

"Сан-Роке" - "Жирона"

Трансляция – MEGOGO