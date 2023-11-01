Реал уверен в трансфере Дэвиса летом. Клуб год работает над подписанием защитника Баварии

"Реал" уверен, что сможет приобрести защитника "Баварии" по окончании сезона. Клуб уже год работает над сделкой, которая будет непростой.

Контракт канадского футболиста с "Баварией" рассчитан до 2025 года. Альфонсо Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать свой нынешний контракт, оправдывая такой образ действий нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны, приходом и уходом нескольких менеджеров. В "Реале" считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры этим летом, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно.

Ожидается, что трансфер Дэвиса обойдется клубу примерно в 50 млн. евро. При этом "сливочные" уверены, что игрока ждет большое будущее и что он сможет добиться прогресса в "Реале".

"Бавария" убеждена, что защитник хочет покинуть клуб, и уже начала поиск игроков на замену.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 9 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.