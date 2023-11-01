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Реал уверен в трансфере Дэвиса летом. Клуб год работает над подписанием защитника Баварии

Испания
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Реал надеется купить Альфонсо Дэвиса летом

Реал уверен в трансфере Дэвиса летом. Клуб год работает над подписанием защитника Баварии

Фото: fcbayern.com

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" уверен, что сможет приобрести защитника "Баварии" по окончании сезона. Клуб уже год работает над сделкой, которая будет непростой.

Контракт канадского футболиста с "Баварией" рассчитан до 2025 года. Альфонсо Дэвис уже несколько раз отказывался продлевать свой нынешний контракт, оправдывая такой образ действий нестабильностью, с которой клуб столкнулся в последние сезоны, приходом и уходом нескольких менеджеров. В "Реале" считают, что мюнхенцы будут вынуждены вести переговоры этим летом, чтобы не потерять игрока дешевле или бесплатно.

Ожидается, что трансфер Дэвиса обойдется клубу примерно в 50 млн. евро. При этом "сливочные" уверены, что игрока ждет большое будущее и что он сможет добиться прогресса в "Реале".

"Бавария" убеждена, что защитник хочет покинуть клуб, и уже начала поиск игроков на замену.

В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 9 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
relevo

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