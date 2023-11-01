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Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, шесть сухих голов от Райо (обновляется)
Фото: twitter.com/GironaFC
В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля. В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.
Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.
Кратко о матчах, прошедших 31 октября, можете прочитать здесь.
В Кубке Испании большой игровой день начался с побед представителей Примеры, но если "Райо Вальекано" отгрузил любителям шесть сухих мячей, то "Кадис" победил только в серии пенальти, а "Жирона" почти дотянула до экстра-таймов.
Виктор Цыганков вышел в старте и был активен, но не мог забить; один раз даже поскользнулся на убойной позиции. В итоге вместо него на 75-й минуте вышел Артем Довбик, и хотя был незаметен, но по итогу отметился ассистом на Савио на 98-й минуте. Голевая получилась чисто "для статистики", ведь бразилец все сделал сам а-ля Марадона.
"Лугонес" (VI) - "Райо Вальекано" - 0:6
Голы: Фалькао, 8 (с пенальти), 16, Камельо, 40, Бебе, 62, 79, Рацу, 68
GoaL! | Atletico Lugones 0-5 Rayo Vallecano | ⚽️ Andrei Rațiu pic.twitter.com/PY6etZBHrq— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Асуага" (V) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 2:3)
"Пенья Депортива" (IV) - "Вальядолид" (ІІ) - 1:5
Голы:Товар, 84 - Месегер, 17, 68, 71, де ла Хос, 50, Кинтана, 78
"Навалькарнеро" (IV) - "Алькоркон" (ІІ) - 0:1
Гол: Хави Лара, 21
"Льерененсе" (IV) - "Леганес" (II) - 0:2
Голы: Ньом, 9, Агилар, 61
"Компостела" (IV) - "Тенерифе" (ІІ) - 0:1
Гол: Анхель Родригес, 10
"Нашара" (IV) - "Мелилья" (ІІІ) - 1:2
Голы: Айтор Лора, 90+1 - Хосе Гонсалес, 1, Дани Гарсия, 49
"Барбастро" (IV) - "Понферрадина" (ІІІ) - 1:0
Гол: Адрия де Меса, 44
"УКАМ Мурсия" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:7)
"Бадалона" (IV) - "Кадис" - 0:0 (по пенальти 2:4)
"Роке Лепе" (IV) - "Жирона" - 1:2
Голы: Мизьян, 51 - Валери, 48, Савио, 90+8
GoaL! | San Roque de Lepe 1-2 Girona | ⚽️ Sáviopic.twitter.com/G4PNcb0UOl— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Кинтанар" (VI) - "Севилья" -
Начало в 16:30
"Турехано" (VI) - "Сельта" -
Начало в 16:30
"Атлетико Асторха" (V) - "Андорра" (ІІ) -
Начало в 17:00
"Валье Эгуес" (IV) - "Теруэль" (ІІІ) -
Начало в 17:00
"Антониано" (IV) - "Луго" (III) -
Начало в 17:00
"Хайен" (V) - "Эльденсе" (ІІ) -
Начало в 17:30
"Реал Авилес" (IV) - "Арентейро" (ІІІ) -
Начало в 17:30
"Ковадонха" (IV) - "Депортиво" (ІІІ) -
Начало в 18:00
"Урсария" (IV) - "Кайон" (IV) -
Начало в 18:00
"Гихуэло" (IV) - "Спортинг" (ІІ) -
Начало в 18:30
"Самора" (IV) - "Расинг" (ІІ) -
Начало в 18:30
"Манчехо" (IV) - "Антекуэра" (ІІІ) -
Начало в 18:30
"Арандина" (IV) - "Реал Мурсия" (ІІІ) -
Начало в 18:30
"Террасса" (IV) - "Альбасете" (ІІ) -
Начало в 19:00
"Утебо" (IV) - "Мирандес" (ІІ) -
Начало в 19:00
"Эуропа" (IV) - "Эльче" (ІІ) -
Начало в 19:00
"Баракальдо" (IV) - "Малага" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Туделано" (IV) - "Рекреативо" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Герника" (IV) - "Саламанка" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Йеклано" (IV) - "Санлукеньо" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Ориуэла" (IV) - "Химнастик" (ІІІ) -
Начало в 19:00
"Тардьента" (VI) - "Хетафе" -
Начало в 19:30
"Буньоль" (VI) - "Реал Сосьедад" -
Начало в 19:30
"Бойро" (VI) - "Мальорка" -
Начало в 19:30
"Ахильяс" (IV) - "Уэска" (II) -
Начало в 20:00
"Андрайч" (IV) - "Тарасона" (ІІІ) -
Начало в 20:30
"Манреса" (IV) - "Овьедо" (ІІ) -
Начало в 21:00
"Марбелья" (IV) - "Расинг Ферроль" (ІІ) -
Начало в 21:00
"Эрнан Кортес" (VI) - "Бетис" -
Начало в 21:30
"Руби" (VI) - "Атлетик" -
Начало в 22:30
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