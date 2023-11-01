Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, Сельта и Севилья идут дальше, 12 голов от Хетафе (обновляется)
Фото: twitter.com/GironaFC
В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля. В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.
Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.
Кратко о матчах, прошедших 31 октября, можете прочитать здесь.
В Кубке Испании большой игровой день начался с побед представителей Примеры, но если "Райо Вальекано" отгрузил любителям шесть сухих мячей, то "Кадис" победил только в серии пенальти, а "Жирона" почти дотянула до экстра-таймов.
Виктор Цыганков вышел в старте и был активен, но не мог забить; один раз даже поскользнулся на убойной позиции. В итоге вместо него на 75-й минуте вышел Артем Довбик, и хотя был незаметен, но по итогу отметился ассистом на Савио на 98-й минуте. Голевая получилась чисто "для статистики", ведь бразилец все сделал сам а-ля Марадона.
Ближе к вечеру в борьбу вступили "Севилья", "Сельта" и "Мальорка" - их разгромные победы получились максимально типичными. Этого нельзя сказать про "Хетафе", который зачем-то отгрузил любителям целых 12 мячей. Если это способ поднять самооценку, то он странный. К чести "Реала Сосьедад", он таким заниматься не стал и позволил парням из родины фестиваля Ла Томатина почувствовать себя профи, прежде чего забил единственный гол.
Касательно клубов Сегунды, то они тоже идут дистанцией успешно; вылетевших среди них пока только трое - "Андорра", "Расинг Сантандер" и "Альбасете".
"Лугонес" (VI) - "Райо Вальекано" - 0:6
Голы: Фалькао, 8 (с пенальти), 16, Камельо, 40, Бебе, 62, 79, Рацу, 68
GoaL! | Atletico Lugones 0-5 Rayo Vallecano | ⚽️ Andrei Rațiu pic.twitter.com/PY6etZBHrq— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Асуага" (V) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 2:3)
"Пенья Депортива" (IV) - "Вальядолид" (ІІ) - 1:5
Голы:Товар, 84 - Месегер, 17, 68, 71, де ла Хос, 50, Кинтана, 78
"Навалькарнеро" (IV) - "Алькоркон" (ІІ) - 0:1
Гол: Хави Лара, 21
"Льерененсе" (IV) - "Леганес" (II) - 0:2
Голы: Ньом, 9, Агилар, 61
"Компостела" (IV) - "Тенерифе" (ІІ) - 0:1
Гол: Анхель Родригес, 10
"Нашара" (IV) - "Мелилья" (ІІІ) - 1:2
Голы: Айтор Лора, 90+1 - Хосе Гонсалес, 1, Дани Гарсия, 49
"Барбастро" (IV) - "Понферрадина" (ІІІ) - 1:0
Гол: Адрия де Меса, 44
"УКАМ Мурсия" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:7)
"Бадалона" (IV) - "Кадис" - 0:0 (по пенальти 2:4)
"Роке Лепе" (IV) - "Жирона" - 1:2
Голы: Мизьян, 51 - Валери, 48, Савио, 90+8
GoaL! | San Roque de Lepe 1-2 Girona | ⚽️ Sáviopic.twitter.com/G4PNcb0UOl— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Кинтанар" (VI) - "Севилья" - 0:3
Голы: Рафа Мир, 22, Эн-Несири, 40, Педроса, 90+2
"Турехано" (VI) - "Сельта" - 0:4
Голы: Бамба, 12, 33, Карлес Перес, 61, 71
GoaL! | Turegano CF 0-3 Celta Vigo | ⚽️ Carles Pérezpic.twitter.com/SgM34O1iRt— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Атлетико Асторха" (V) - "Андорра" (ІІ) - 1:0
Гол: Иви Валес, 22
"Валье Эгуес" (IV) - "Теруэль" (ІІІ) - 1:0
Гол: Мигель Диас, 110 (с пенальти)
"Антониано" (IV) - "Луго" (III) - 0:1
Гол: Антонетти, 18
"Хайен" (V) - "Эльденсе" (ІІ) - 2:3
Голы: Тривиньо, 24, Марио Мартос, 62 - Мигель Мари, 45+1, Полони, 87, Хуанто, 90+1 (с пенальти)
"Реал Авилес" (IV) - "Арентейро" (ІІІ) - 0:1
Гол: Маркитос, 32
"Ковадонха" (IV) - "Депортиво" (ІІІ) - 1:3
Голы: Нино, 32 - Пабло Васкес, 89, Лукас Перес, 115, Мелья, 117
"Урсария" (IV) - "Кайон" (IV) - 1:2
Голы: Кристиан Диас, 29 - Санс, 22, Эктор Алонсо, 74
"Гихуэло" (IV) - "Спортинг" (ІІ) - 0:3
Голы: Матео, 29 (автогол), Хассан, 67, Маркос Фернандес, 86
"Самора" (IV) - "Расинг" (ІІ) - 2:2 (по пенальти 4:3)
Голы: Луэнго, 45+1, Карлос Рамос, 120+2 - Андрес Мартин, 90+3, Пекуэ, 108 (с пенальти)
"Манчехо" (IV) - "Антекуэра" (ІІІ) - 1:3
Голы: Карлос Хименес, 61 - Чема Нуньес, 44, Але Марин, 51, 59
"Арандина" (IV) - "Реал Мурсия" (ІІІ) - 1:0
Гол: Оту, 43
"Террасса" (IV) - "Альбасете" (ІІ) - 1:0
Гол: Жорди Кано, 49
"Утебо" (IV) - "Мирандес" (ІІ) - 1:2
Голы: Диего Морено, 42 (автогол) - Томео, 53, Дурдов, 94
"Эуропа" (IV) - "Эльче" (ІІ) - 0:2
Голы: Мурад, 43, Родриго Мендоса, 82
"Баракальдо" (IV) - "Малага" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 2:4)
"Туделано" (IV) - "Рекреативо" (ІІІ) - 1:0
Гол: Иван Мартинес, 105+1
"Герника" (IV) - "Саламанка" (ІІІ) - 0:2
Голы: Лосада, 70, Планас, 73
"Йеклано" (IV) - "Санлукеньо" (ІІІ) - 2:0
Голы: Серхио Санчис, 114, 120+2
"Ориуэла" (IV) - "Химнастик" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:5)
"Тардьента" (VI) - "Хетафе" - 0:12
Голы: Патрик, 7, Гринвуд, 15, 54, Лосано, 30, Мартин, 33, Оскар, 35, 56, 63, Дуарте, 68, Латаса, 73, Майораль, 78, 85
GoaL! | AD Tardienta 0-10 Getafe | ⚽️ Juanmi Latasapic.twitter.com/MxzNPT2lZN— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Буньоль" (VI) - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 67
GoaL! | CD Buñol 0-1 Real Sociedad | ⚽️ Carlos Fernández pic.twitter.com/3OmRuBKJKY— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
"Бойро" (VI) - "Мальорка" - 0:4
Голы: Абдон, 25, 33 (с пенальти), 76 (с пенальти), Ларин, 46
"Ахильяс" (IV) - "Уэска" (II) - 0:1
Гол: Хуанхо Ньето, 25
"Андрайч" (IV) - "Тарасона" (ІІІ) -
Начало в 20:30
"Манреса" (IV) - "Овьедо" (ІІ) -
Начало в 21:00
"Марбелья" (IV) - "Расинг Ферроль" (ІІ) -
Начало в 21:00
"Эрнан Кортес" (VI) - "Бетис" -
Начало в 21:30
"Руби" (VI) - "Атлетик" -
Начало в 22:30
Популярное сейчас
- Рух - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Заря: где и когда смотреть онлайн матч четвертьфинала Кубка Украины
- Рух - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.11.2023
- Анчелотти: Мы удивлены игрой Беллингема. Он выглядит как ветеран
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО