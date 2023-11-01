Кубок короля. Ассист Довбика спас Жирону, Сельта и Севилья идут дальше (обновляется)

В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля. В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

Кратко о матчах, прошедших 31 октября, можете прочитать здесь.

В Кубке Испании большой игровой день начался с побед представителей Примеры, но если "Райо Вальекано" отгрузил любителям шесть сухих мячей, то "Кадис" победил только в серии пенальти, а "Жирона" почти дотянула до экстра-таймов.

Виктор Цыганков вышел в старте и был активен, но не мог забить; один раз даже поскользнулся на убойной позиции. В итоге вместо него на 75-й минуте вышел Артем Довбик, и хотя был незаметен, но по итогу отметился ассистом на Савио на 98-й минуте. Голевая получилась чисто "для статистики", ведь бразилец все сделал сам а-ля Марадона.

"Лугонес" (VI) - "Райо Вальекано" - 0:6

Голы: Фалькао, 8 (с пенальти), 16, Камельо, 40, Бебе, 62, 79, Рацу, 68

GoaL! | Atletico Lugones 0-5 Rayo Vallecano | ⚽️ Andrei Rațiu pic.twitter.com/PY6etZBHrq — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Асуага" (V) - "Картахена" (ІІ) - 0:0 (по пенальти 2:3)

"Пенья Депортива" (IV) - "Вальядолид" (ІІ) - 1:5

Голы:Товар, 84 - Месегер, 17, 68, 71, де ла Хос, 50, Кинтана, 78

"Навалькарнеро" (IV) - "Алькоркон" (ІІ) - 0:1

Гол: Хави Лара, 21

"Льерененсе" (IV) - "Леганес" ( II) - 0:2

Голы: Ньом, 9, Агилар, 61

"Компостела" (IV) - "Тенерифе" (ІІ) - 0:1

Гол: Анхель Родригес, 10

"Нашара" (IV) - "Мелилья" (ІІІ) - 1:2

Голы: Айтор Лора, 90+1 - Хосе Гонсалес, 1, Дани Гарсия, 49

"Барбастро" ( IV) - "Понферрадина" (ІІІ) - 1:0

Гол: Адрия де Меса, 44

"УКАМ Мурсия" (IV) - "Линарес Депортиво" (ІІІ) - 0:0 (по пенальти 6:7)

"Бадалона" (IV) - "Кадис " - 0:0 (по пенальти 2:4)

"Роке Лепе" (IV) - "Жирона" - 1:2

Голы: Мизьян, 51 - Валери, 48, Савио, 90+8

GoaL! | San Roque de Lepe 1-2 Girona | ⚽️ Sáviopic.twitter.com/G4PNcb0UOl — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023

"Кинтанар" (VI) - "Севилья" - 0:3

Голы: Рафа Мир, 22, Эн-Несири, 40, Педроса, 90+2

"Турехано" (VI) - " Сельта" - 0:4

Голы: Бамба, 12, 33, Карлес Перес, 61, 71

"Атлетико Асторха" ( V) - "Андорра" (ІІ) - 1:0

Гол: Иви Валес, 22

"Валье Эгуес" ( IV ) - "Теруэль" (ІІІ) - 1:0

Гол: Мигель Диас, 110 (с пенальти)

"Антониано" (IV) - "Луго" ( III) - 0:1

Гол: Антонетти, 18

"Хайен" (V) - "Эльденсе" (ІІ) - 2:3

Голы: Тривиньо, 24, Марио Мартос, 62 - Мигель Мари, 45+1, Полони, 87, Хуанто, 90+1 (с пенальти)

"Реал Авилес" (IV) - "Арентейро" (ІІІ) - 0:1

Гол: Маркитос, 32

"Ковадонха" (IV) - "Депортиво" (ІІІ) -

Начало в 18:00

"Урсария" (IV) - "Кайон" (IV) -

Начало в 18:00

"Гихуэло" (IV) - "Спортинг" (ІІ) -

Начало в 18:30

"Самора" (IV) - "Расинг" (ІІ) -

Начало в 18:30

"Манчехо" (IV) - "Антекуэра" (ІІІ) -

Начало в 18:30

"Арандина" (IV) - "Реал Мурсия" (ІІІ) -

Начало в 18:30

"Террасса" (IV) - "Альбасете" (ІІ) -

Начало в 19:00

"Утебо" (IV) - "Мирандес" (ІІ) -

Начало в 19:00

"Эуропа" (IV) - "Эльче" (ІІ) -

Начало в 19:00

"Баракальдо" (IV) - "Малага" (ІІІ) -

Начало в 19:00

"Туделано" (IV) - "Рекреативо" (ІІІ) -

Начало в 19:00

"Герника" (IV) - "Саламанка" (ІІІ) -

Начало в 19:00

"Йеклано" (IV) - "Санлукеньо" (ІІІ) -

Начало в 19:00

"Ориуэла" (IV) - "Химнастик" (ІІІ) -

Начало в 19:00

"Тардьента" (VI) - "Хетафе" -

Начало в 19:30

"Буньоль" (VI) - "Реал Сосьедад" -

Начало в 19:30

"Бойро" (VI) - "Мальорка" -

Начало в 19:30

"Ахильяс" (IV) - "Уэска" (II) -

Начало в 20:00

"Андрайч" (IV) - "Тарасона" (ІІІ) -

Начало в 20:30

"Манреса" (IV) - "Овьедо" (ІІ) -

Начало в 21:00

"Марбелья" (IV) - "Расинг Ферроль" (ІІ) -

Начало в 21:00

"Эрнан Кортес" (VI) - "Бетис" -

Начало в 21:30

"Руби" (VI) - "Атлетик" -

Начало в 22:30