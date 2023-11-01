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Реал возьмет ещё один кредит на реконструкцию Бернабеу: 800 миллионов не хватило

Испания
(1 голосов)

Новый кредит составит 375 миллионов евро

Реал возьмет ещё один кредит на реконструкцию Бернабеу: 800 миллионов не хватило

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" собирается взять новый кредит для реконструкции Сантьяго Бернабеу: на 30 лет под 4,7% годовых. Сумма займа составит 375 миллионов евро.

Это уже третий кредит для обновления домашней арены "Реала". Ранее "сливочные" брали 575 миллионов евро на проведение строительных работ, а позже 275 миллионов на "теплицу" для газона. Теперь средства необходимы для оборудования парковки и благоустройства прилежащей территории.

Напомним, что "Реал" собирается открыть после реставрации многофункциональную арену. Газон на стадионе сможет убираться в специальные отсеки, а на арене будут проводиться мероприятия или играться другие виды спорта.

Совет директоров клуба собирается одобрить 11-го ноября, на ежегодной генеральной ассамблее.

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В статье: Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.11.2023 в 19:55
Газон на стадионе сможет убираться в специальные отсеки, а на арене будут проводиться мероприятия или играться другие виды спорта. Предыдущих 850 миллионов не хватило даже стены покрасить. Арбитры и прокуроры подорожали и стало не хватать. Ох уж эти клоуны мадридцы.
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