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Реал возьмет ещё один кредит на реконструкцию Бернабеу: 800 миллионов не хватило
Новый кредит составит 375 миллионов евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" собирается взять новый кредит для реконструкции Сантьяго Бернабеу: на 30 лет под 4,7% годовых. Сумма займа составит 375 миллионов евро.
Это уже третий кредит для обновления домашней арены "Реала". Ранее "сливочные" брали 575 миллионов евро на проведение строительных работ, а позже 275 миллионов на "теплицу" для газона. Теперь средства необходимы для оборудования парковки и благоустройства прилежащей территории.
Напомним, что "Реал" собирается открыть после реставрации многофункциональную арену. Газон на стадионе сможет убираться в специальные отсеки, а на арене будут проводиться мероприятия или играться другие виды спорта.
Совет директоров клуба собирается одобрить 11-го ноября, на ежегодной генеральной ассамблее.
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