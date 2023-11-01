Реал возьмет ещё один кредит на реконструкцию Бернабеу: 800 миллионов не хватило

"Реал" собирается взять новый кредит для реконструкции Сантьяго Бернабеу: на 30 лет под 4,7% годовых. Сумма займа составит 375 миллионов евро.

Это уже третий кредит для обновления домашней арены "Реала". Ранее "сливочные" брали 575 миллионов евро на проведение строительных работ, а позже 275 миллионов на "теплицу" для газона. Теперь средства необходимы для оборудования парковки и благоустройства прилежащей территории.

Напомним, что "Реал" собирается открыть после реставрации многофункциональную арену. Газон на стадионе сможет убираться в специальные отсеки, а на арене будут проводиться мероприятия или играться другие виды спорта.

Совет директоров клуба собирается одобрить 11-го ноября, на ежегодной генеральной ассамблее.