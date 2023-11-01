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Плохие новости для Шахтера. Ключевой хавбек Барселоны восстановился после травмы
Педри наконец-то возвращается
Getty Images / Global Images Ukraine
Ключевой хавбек "
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Источник отмечает, что хавбек будет готов вернуться на поле уже в ближайшем матче "Барселоны" в Ла Лиге против "Реала Сосьедад" 4 ноября.
Напомним, Педри получил травму еще в конце августа и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне 20-летний игрок успел провести за "Барселону" 2 матча и забить 1 гол.
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