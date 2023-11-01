Плохие новости для Шахтера. Ключевой хавбек Барселоны восстановился после травмы

Ключевой хавбек " Барселоны " Педри успеет восстановиться к матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который состоится 7 ноября, сообщает AS.

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Источник отмечает, что хавбек будет готов вернуться на поле уже в ближайшем матче "Барселоны" в Ла Лиге против "Реала Сосьедад" 4 ноября.

Напомним, Педри получил травму еще в конце августа и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне 20-летний игрок успел провести за "Барселону" 2 матча и забить 1 гол.