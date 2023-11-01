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Плохие новости для Шахтера. Ключевой хавбек Барселоны восстановился после травмы

Испания
(1 голосов)

Педри наконец-то возвращается

Плохие новости для Шахтера. Ключевой хавбек Барселоны восстановился после травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ключевой хавбек "Барселоны" Педри успеет восстановиться к матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который состоится 7 ноября, сообщает AS.

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Источник отмечает, что хавбек будет готов вернуться на поле уже в ближайшем матче "Барселоны" в Ла Лиге против "Реала Сосьедад" 4 ноября.

Напомним, Педри получил травму еще в конце августа и с тех пор не играл. В нынешнем сезоне 20-летний игрок успел провести за "Барселону" 2 матча и забить 1 гол.

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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Педри
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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
01.11.2023 в 22:34
Я ж говорил, шо Педри уже мог играть в Эль Класико. Ну шо, господа барселонцы, ставившие мне минуса пол года назад, вы так до сих пор ничего и не поняли?
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