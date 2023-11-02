С шансами для Яремчука. Логроньес - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

В последнем матче "Валенсии" травмировался один из центральных нападающих команды – прямой конкурент Романа Яремчука. Поэтому у украинца немало шансов попасть в основной состав "Валенсии" на кубковый матч с "Логроньесом". Это уже интересно для нас.

Предлагаем следить за видеотрансляцией. Она будет доступна на MEGOGO. Начало – 21:00.

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Кубок Испании. 02.11.2023

Видеотрансляция – MEGOGO