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С шансами для Яремчука. Логроньес - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Логроньес - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
В последнем матче "Валенсии" травмировался один из центральных нападающих команды – прямой конкурент Романа Яремчука. Поэтому у украинца немало шансов попасть в основной состав "Валенсии" на кубковый матч с "Логроньесом". Это уже интересно для нас.
Предлагаем следить за видеотрансляцией. Она будет доступна на MEGOGO. Начало – 21:00.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Испании. 02.11.2023
"Логроньес" 21:00 "Валенсия"
Видеотрансляция – MEGOGO
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