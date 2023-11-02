Лионель Месси назвал гол в ворота Реала в Лиге Чемпионов самым памятным для него

Лионель Месси назвал гол в ворота "Реала" самым запоминающимся для него.

- Вы забили более 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый?

- Ну, я всегда говорю, что важные голы - это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, - тот, что был забит "Реалу", когда мы победили на "Бернабеу" 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов 2011 года, - сказал бывший нападающий "Барселоны".