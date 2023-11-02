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Лионель Месси назвал гол в ворота Реала в Лиге Чемпионов самым памятным для него
Месси всегда вспоминает этот гол
фото - Getty Images
Лионель Месси назвал гол в ворота "Реала" самым запоминающимся для него.
- Вы забили более 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый?
- Ну, я всегда говорю, что важные голы - это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.
Гол, который я всегда вспоминаю, - тот, что был забит "Реалу", когда мы победили на "Бернабеу" 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов 2011 года, - сказал бывший нападающий "Барселоны".
На 87-й минуте первой полуфинальной игры аргентинец, получив мяч возле центрального круга, обыграл нескольких футболистов "Реала" и отправил мяч в сетку, сделав счет 2:0. В ответном матче команды сыграли вничью - 1:1.
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