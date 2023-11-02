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Джуд Беллингем: В форме Реала почти чувствуешь себя в костюме супергероя. Это мечта, привилегия

Испания
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Джуд рассказал о первых впечатлениях в Реале

Джуд Беллингем: В форме Реала почти чувствуешь себя в костюме супергероя. Это мечта, привилегия

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Джуд Беллингем рассказал о своих первых впечатлениях после перехода в "Реал".

- Когда ты впервые попал в раздевалку "Реала", увидел Модрича, Крооса, Куртуа, что ты почувствовал?

- Я немного нервничал. Звезды никогда по-настоящему не производили на меня впечатление. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь, чего они достигли, трудно не сказать: "Вау, это вершина футбола".

Первые несколько недель, когда я знакомился с ними, я обедал рядом с Тони и задавал себе вопросы: "Может, он ест золото?" Но потом ты понимаешь, что они нормальные ребята, которые помогают тебе чувствовать себя хорошо. Они очень скромные.

Это большой урок для меня. Независимо от того, насколько ты успешен, независимо от того, сколько ты выиграл, ты все равно можешь быть замечательным человеком, как эти ребята, которые вдохновляют как игроки и как люди.

- А что почувствовал, когда впервые надел белую футболку и вышел на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу"?

- Это невозможно описать. Это мечта, ставшая явью. Эта футболка такая знаменитая. Когда она на тебе, ты практически чувствуешь себя в костюме супергероя. Это привилегия, честь. У тебя должен быть определенный уровень, чтобы носить ее неделю за неделей, - сказал полузащитник "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
lequipe

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