Перед Класико фанаты Барселоны оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе Реала и бросили рядом с ним петарду

"Реал" обыграл "Барселону" (2:1) на выезде в минувшую субботу в 11-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас "Барселоны" численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф "Реала", когда он и его семья подходили ко входу на стадион. Фанаты начали оскорблять мальчика и бросили петарду, что может сильно пугать детей с аутизмом.

Отмечается, что фанаты не прекратили действия даже после просьбы мамы мальчика остановиться.

После инцидента с семьей пострадавшего мальчика связались представители "Реала". Руководство "сливочных" заявило о готовности оказать необходимую помощь и пригласило семью на домашний матч со "Валенсией", который состоится 11 ноября.