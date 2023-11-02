  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Перед Класико фанаты Барселоны оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе Реала и бросили рядом с ним петарду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перед Класико фанаты Барселоны оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе Реала и бросили рядом с ним петарду

Испания
(1 голосов)

Руководство сливочных пригласило семью мальчика на домашний матч с Валенсией

Перед Класико фанаты Барселоны оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе Реала и бросили рядом с ним петарду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sam Hodde

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" обыграл "Барселону" (2:1) на выезде в минувшую субботу в 11-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас "Барселоны" численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф "Реала", когда он и его семья подходили ко входу на стадион. Фанаты начали оскорблять мальчика и бросили петарду, что может сильно пугать детей с аутизмом.

Отмечается, что фанаты не прекратили действия даже после просьбы мамы мальчика остановиться.

После инцидента с семьей пострадавшего мальчика связались представители "Реала". Руководство "сливочных" заявило о готовности оказать необходимую помощь и пригласило семью на домашний матч со "Валенсией", который состоится 11 ноября.

По теме
yellow-arrow
Хетафе со счетом 12:0 обыграл Тардьенту из 6-й лиги Испании в Кубке. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Джуд Беллингем: В форме Реала почти чувствуешь себя в костюме супергероя. Это мечта, привилегия
yellow-arrow
С шансами для Яремчука. Логроньес - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
02.11.2023 в 14:51
адік, коба, ху"ло влаштували всесвітне побоїще Чи варто всіх білих прирівнювати до них То дія окремої неадекватної групки ... Просто представникам Барселони варто поміркувати, як цих дикунів не пускати у прилічні місця, пов'язані з блаугранос.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде