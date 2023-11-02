Барселона интересуется 19-летним вингером Жироны: у него 7 очков по гол+пас в 11 матчах

"Барселона" хочет купить вингера "Жироны" Савио Морейру, который выступает в Испании на правах аренды из "Труа". 19-летний бразилец подходит под критерии молодого и перспективного футболиста.

Именно такие задачи стоят перед клубом по укреплению состава. Спортивный директор Деку также хорошо знает игрока по молодежному составу "Атлетико Минейро". Вингер выступал в чемпионате Бразилии с 16 лет.

Савио одарен технически, умеет завершать атаки, а также тактически универсален: он может одинаково успешно играть на обоих флангах атаки.

В этом сезоне Морейра провел за "Жирону" 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.