  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется 19-летним вингером Жироны: у него 7 очков по гол+пас в 11 матчах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется 19-летним вингером Жироны: у него 7 очков по гол+пас в 11 матчах

Испания
Обновлено

Очередной молодой талант может перейти в "Барселону"

Барселона интересуется 19-летним вингером Жироны: у него 7 очков по гол+пас в 11 матчах

Фото: gironafc.cat

Новина українською
Новина українською

"Барселона" хочет купить вингера "Жироны" Савио Морейру, который выступает в Испании на правах аренды из "Труа". 19-летний бразилец подходит под критерии молодого и перспективного футболиста.

Именно такие задачи стоят перед клубом по укреплению состава. Спортивный директор Деку также хорошо знает игрока по молодежному составу "Атлетико Минейро". Вингер выступал в чемпионате Бразилии с 16 лет.

Савио одарен технически, умеет завершать атаки, а также тактически универсален: он может одинаково успешно играть на обоих флангах атаки.

В этом сезоне Морейра провел за "Жирону" 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Реал и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные - миллиард евро
yellow-arrow
Перед Класико фанаты Барселоны оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе Реала и бросили рядом с ним петарду
yellow-arrow
Хетафе со счетом 12:0 обыграл Тардьенту из 6-й лиги Испании в Кубке. Видео голов и обзор матча
Барселона Хетафе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.es
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
02.11.2023 в 18:43
А шо это за новая шняга такая? А главное нах.уя? Шо, делать нех.уй?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Баpceлиниуc
02.11.2023 в 18:43
А шо это за новая шняга такая? А главное нах.уя? Шо, делать нех.уй?
Ответить
0
0
avatar
Баpceлиниуc
02.11.2023 в 18:40
Вингер Хетафе, точно?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде