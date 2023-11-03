Барселону обязали выплатить УЕФА штраф за неправильную отчетность по первому финансовому рычагу

"Барселона" должна выплатить УЕФА 500 тысяч евро за некорректную отчетность о продаже нематериальных активов, сообщает сайт УЕФА. В ассоциации не приняли апелляцию "каталонцев".

В клубе посчитали, что размер штрафа не соразмерен правонарушению, но в УЕФА не приняли возражений. Претензии касаются отчетности по самому первому экономическому рычагу.

Сообщалось, что в случае невыполнения условий, клубам, нарушившим регламент, грозят спортивные санкции.