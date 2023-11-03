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Барселону обязали выплатить УЕФА штраф за неправильную отчетность по первому финансовому рычагу

Испания

Надо выплатить всего 500 тысяч евро

Барселону обязали выплатить УЕФА штраф за неправильную отчетность по первому финансовому рычагу

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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"Барселона" должна выплатить УЕФА 500 тысяч евро за некорректную отчетность о продаже нематериальных активов, сообщает сайт УЕФА. В ассоциации не приняли апелляцию "каталонцев".

В клубе посчитали, что размер штрафа не соразмерен правонарушению, но в УЕФА не приняли возражений. Претензии касаются отчетности по самому первому экономическому рычагу.

Сообщалось, что в случае невыполнения условий, клубам, нарушившим регламент, грозят спортивные санкции.

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Источник:
uefa.com
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