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Джуд Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октбяре

Испания

Англичанин забил 4 гола в 3 матчах

Джуд Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октбяре

Фото: laliga.com

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Ла Лига назвала лучшего игрока в октябре. Им стал Джуд Беллингем с четырьмя голами в четырех матчах чемпионата Испании.

Беллингем забил дубль в ворота "Осасуны" (4:0) в начале месяца, а также дважды поразил ворота "Барселоны" (2:1). В матче с "Севильей" Джуд результативными действиями не отличился.

Хавбек "Реала" опередил в голосовании Жоау Феликса ("Барселона"), Антуана Гризманна ("Атлетико") и Алеиша Гарсию ("Жирона").

В этом сезоне Беллингем провел 13 матчей за "Реал", забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

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Источник:
laliga.com
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