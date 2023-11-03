Джуд Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в октбяре

Ла Лига назвала лучшего игрока в октябре. Им стал Джуд Беллингем с четырьмя голами в четырех матчах чемпионата Испании.

Беллингем забил дубль в ворота "Осасуны" (4:0) в начале месяца, а также дважды поразил ворота "Барселоны" (2:1). В матче с "Севильей" Джуд результативными действиями не отличился.

Хавбек "Реала" опередил в голосовании Жоау Феликса ("Барселона"), Антуана Гризманна ("Атлетико") и Алеиша Гарсию ("Жирона").

В этом сезоне Беллингем провел 13 матчей за "Реал", забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.