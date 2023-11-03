Лас-Пальмас – Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Атлетико" собирается оторваться от "Барселоны" в чемпионате, использовав свой матч в запасе максимально эффективно. Если матрасникам удастся одержать столь необходимую победу на выезде, команда Диего Симеоне сможет сравняться с "Жироной" и "Реалом", разделяя первые три строчки с одинаковым количеством очков.

"Лас-Пальмас" же идет в чемпионате на 10-м месте и в краткосрочной перспективе ничего не теряет и не приобретает, независимо от результата поединка с "Атлетико". "Пальмам" будет очень сложно прервать победную серию подопечных Диего Симеоне из пяти поединков.

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Чемпионат Испании, 12 тур

3 ноября 2023 года. Лас-Пальмас, "Эстадио Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Атлетико"

Телетрансляция – Мегого Футбол 2