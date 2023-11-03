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Лас-Пальмас – Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Лас-Пальмас – Атлетико, прямая видеотрансляция 12 тура чемпионата Испании

Лас-Пальмас – Атлетико: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

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"Атлетико" собирается оторваться от "Барселоны" в чемпионате, использовав свой матч в запасе максимально эффективно. Если матрасникам удастся одержать столь необходимую победу на выезде, команда Диего Симеоне сможет сравняться с "Жироной" и "Реалом", разделяя первые три строчки с одинаковым количеством очков.

"Лас-Пальмас" же идет в чемпионате на 10-м месте и в краткосрочной перспективе ничего не теряет и не приобретает, независимо от результата поединка с "Атлетико". "Пальмам" будет очень сложно прервать победную серию подопечных Диего Симеоне из пяти поединков.

Чемпионат Испании, 12 тур

3 ноября 2023 года. Лас-Пальмас, "Эстадио Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Атлетико"

Телетрансляция – Мегого Футбол 2

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Трансляція матчу Лас-Пальмас – Атлетико
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Атлетико (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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