Реал Сосьедад - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после проигранного домашнего Эль Класико едет в Сан-Себастьян, вот только это плохое место для возвращения на победную тропу.

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Баски в этом сезоне еще не проигрывали дома во всех турнирах, да и в гостях уступали только "Реалу" (1:2) и "Атлетико" (1:2). Даже "Интер" еле выжил на "Аноэте" (1:1), хотя, по правде, наиграл на 1:4.

У "Барселоны", в свою очередь, посредственная форма, но есть положительные новости из лазарета - на поле готовы выйти Левандовский, Рафинья, Кунде и даже Педри.

Помогут ли выздоровевшие лидеры вернуть чемпиону его истинное лицо - узнаем в субботу, 4 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

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