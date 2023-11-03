Примера. Лас-Пальмас - Атлетико 2:1. Реал и Жирона аплодируют стоя

Новичок элиты "Лас-Пальмас" внезапно прервал 9-матчевую серию без поражений мадридского "Атлетико".

Как так вышло? Во-первых, "Матрасники" сами виноваты. Их настрой, интенсивность футбола никуда не годились, и менее классному сопернику легко игралось от обороны. Ну, и "Лас-Пальмас" надо хвалить, конечно. Организация игры у Гарсии Пимьенты на высоте.

В первом тайме шла равная игра, но лучший шанс создали все же "Матрасники" - это Рикельме запорол пас Гризманна.

"Лас-Пальмас" ответил в начале второго тайма, и сразу голом - Муньос умно пропустил на Кириана Родригеса, и хавбек, ранее поборовший рак, четко покатил мяч в угол с 20-ти метров.

???? Gooool de Kirian Rodríguez ⚽???? Las Palmas 1 Atlético de Madrid 0 #laspalmasatletipic.twitter.com/IdSwcadFjT — Christian2002 (@Christian126829) November 3, 2023

Была ли реакция от "Атлетико"? Нет. Реагировать пытался только Рикельме - его сольный проход завершился ударом в штангу.

Чтоб активизировать своих, Симеоне провел ряд замен, даже Гризманна поменял, но только нарвался на еще один гол "Лас-Пальмаса" - на сей раз, команду обрезал Эрмосо, и Бенито с острого угла прошил Облака.

Первую грубую ошибку защиты хозяев пришлось ждать аж 83 минуты, и хотя она завершилась голом Мораты, этого уже было мало даже для ничьей. Сенсация!

Gol de Morata ⚽???? Las palmas 2 Atlético de Madrid 1 #laspalmasatletipic.twitter.com/4nvV0bbyYZ — Christian2002 (@Christian126829) November 3, 2023

В таблице у "Атлетико" после нее 25 очков и матч в запасе - это пока 3-е место. У "Лас-Пальмаса" - 17 баллов; он с отрывом лучший из троицы новичков этой Ла Лиги.

12-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Кириан Родригес, 51, Бенито Рамирес, 75 - Мората, 83

"Лас-Пальмас": Вальес - Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона - Парк (Араухо, 71), Муньос, Перроне (Луаодис, 70), Кириан Родригес, Молейро (Бенито Рамирес, 63) - Мунир (Каба, 84)

"Атлетико": Облак - Молина (Галан, 76), Савич, Витсель (Хименес, 65), Эрмосо, Рикельме - де Пауль (Сауль, 65), Коке (Льоренте, 60), Барриос - Гризманн (Корреа, 60), Мората

Предупреждения: де Пауль, 62, Хименес, 90+2