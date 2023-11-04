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Осасуна - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Осасуна" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Осасуна - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fernando Pidal/SOPA Images/LightRocket

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Новина українською

"Жирона" после скандальной победы над "Сельтой" в прошлом туре снова сравнялась по очкам с "Реалом", а это значит, что ее аномальный, фантастический старт сезона продолжается.

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"Осасуна" - следующий соперник каталонцев - непредсказуема. В этой Ла Лиге она выиграла 4 матча и проиграла 6, чередуя провальные перфомансы с удачными.

Артему Довбику не позавидуешь - центром обороны Памплоны руководит игрок сборной Испании Давид Гарсия. Касательно Виктора Цыганкова, то после травмы и ряда бледных выступлений его место в старте и подавно не гарантировано.

Сумеют ли украинцы показать себя в столь непростых условиях - узнаем в субботу, 4 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

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