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Осасуна - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Осасуна" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fernando Pidal/SOPA Images/LightRocket
"Жирона" после скандальной победы над "Сельтой" в прошлом туре снова сравнялась по очкам с "Реалом", а это значит, что ее аномальный, фантастический старт сезона продолжается.
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"Осасуна" - следующий соперник каталонцев - непредсказуема. В этой Ла Лиге она выиграла 4 матча и проиграла 6, чередуя провальные перфомансы с удачными.
Артему Довбику не позавидуешь - центром обороны Памплоны руководит игрок сборной Испании Давид Гарсия. Касательно Виктора Цыганкова, то после травмы и ряда бледных выступлений его место в старте и подавно не гарантировано.
Сумеют ли украинцы показать себя в столь непростых условиях - узнаем в субботу, 4 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.
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