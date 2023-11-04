Осасуна - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" после скандальной победы над "Сельтой" в прошлом туре снова сравнялась по очкам с "Реалом", а это значит, что ее аномальный, фантастический старт сезона продолжается.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Осасуна" - следующий соперник каталонцев - непредсказуема. В этой Ла Лиге она выиграла 4 матча и проиграла 6, чередуя провальные перфомансы с удачными.

Артему Довбику не позавидуешь - центром обороны Памплоны руководит игрок сборной Испании Давид Гарсия. Касательно Виктора Цыганкова, то после травмы и ряда бледных выступлений его место в старте и подавно не гарантировано.

Сумеют ли украинцы показать себя в столь непростых условиях - узнаем в субботу, 4 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Осасуна - Жирона Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>