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Месси – о возможном возвращении в Барселону: Нет, без шансов. Вообще нет

Испания

Но он думал о завершении карьеры в составе "блауграны"

Месси – о возможном возвращении в Барселону: Нет, без шансов. Вообще нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Обладатель восьми Золотых мячей Лионель прокомментировал, есть ли сейчас возможность, что он перейдет в аренду в "Барселону" или в другой европейский клуб.

“Нет, без шансов. Вообще нет”, – ответил нападающий.

Также Месси добавил, были ли у него шанс и желание снова стать игроком "блауграны".

“Я мог вернуться в “Барселону”, но этого не произошло. Это было похоже на то, как мне пришлось уйти в 2021 году.

Я думал о возвращении в "Барсу", о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но... это было невозможно", - сказал Лео.

Отметим, что текущий контракт аргентинца с “Интером” Майами действует до конца 2025 года. За "Барселону" он не выступает с июня 2021 года.

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Лионель Месси Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
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