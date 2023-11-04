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Реал Сосьедад – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Встреча соседей в турнирной таблице
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Барселона" в прошлом туре драматически уступила мадридскому "Реалу" и оторвалась от лидерской позиции на четыре очка. Сегодня у нее соперник не менее покладистый - "Реал Сосьедад", который идет на пятой строчке турнирной таблицы.
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Чемпионат Испании, 12 тур
4 ноября, 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - БарселонаСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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