Реал Сосьедад – Барселона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" в прошлом туре драматически уступила мадридскому "Реалу" и оторвалась от лидерской позиции на четыре очка. Сегодня у нее соперник не менее покладистый - "Реал Сосьедад", который идет на пятой строчке турнирной таблицы.

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Чемпионат Испании, 12 тур

4 ноября, 22:00

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