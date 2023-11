Примера. Осасуна - Жирона 2:4. Довбик и Цыганков творят историю

"Жирона" имела много проблем на поле "Осасуны", но все для каталонцев решили наши Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Гости стартовали лучше и уже на 16-й минуте экс-форвард "Днепра-1" выполнил умный ассист на Ивана Мартина в контратаке, которую сам же и разогнал - 0:1.

Другое дело, что развить успех у "Жироны" не вышло. "Осасуна" медленно вкатывалась в игру, но когда наконец вкатилась, игра у гостей развалилась. Будимир сравнял счет уже на 25-й минуте, сыграв на добивании после плотного удара с линии штрафной от Ороса.

В начале второго тайма Будимир забил снова - теперь он замкнул навес от Мохики. "Жирона" же пребывала в непонятной коме.

Excluding Atletico, Real Madrid & Barcelona, Girona have had the BEST START after 11 games in LaLiga in the 21st Century ???????????????? pic.twitter.com/fQNLV8ZAS0

И что было потом? Во-первых, Артем Довбик воспользовался габаритами, затолкал защитника сборной Испании Давида Гарсию и головой переправил мяч в ворота после навеса Гутьерреса - 2:2.

Дальше на поле вышел Виктор Цыганков, освоился и минут через десять ворвался в штрафную, получил мяч от Довбика и немного коряво, но переправил его в сетку. 2:3!

Viktor Tsygankov with possibly the winner off the bench to give Girona the 3-2 lead against Osasuna away from home. ⚽️????????



Artem Dovbyk who already has a goal now gets his second assist of this match. MVP performance from him today. ???????????????? pic.twitter.com/uhuGbcizZt