Реал сделал официальное заявление относительно трансфера Мбаппе

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте обнародовал заявление, что к трансферу форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Клуб отметил, что обнародованная информация о переговорах с игроком абсолютно не правдива:

"Учитывая информацию, недавно обнародованную и опубликованную различными СМИ, в которой есть предположение о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, ФК "Реал" Мадрид, заявляем, что эта информация абсолютно ложная и таких переговоров не было с игроком, который принадлежит парижскому клубу."

Француз мог присоединиться к стану "сливочных" в прошлом году, но подписал с "ПСЖ" новый контракт.