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Реал сделал официальное заявление относительно трансфера Мбаппе

Испания
Обновлено

"Информация о переговорах неправдива"

Реал сделал официальное заявление относительно трансфера Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте обнародовал заявление, что к трансферу форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Клуб отметил, что обнародованная информация о переговорах с игроком абсолютно не правдива:

"Учитывая информацию, недавно обнародованную и опубликованную различными СМИ, в которой есть предположение о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, ФК "Реал" Мадрид, заявляем, что эта информация абсолютно ложная и таких переговоров не было с игроком, который принадлежит парижскому клубу."

Француз мог присоединиться к стану "сливочных" в прошлом году, но подписал с "ПСЖ" новый контракт.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
realmadrid.com
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
04.11.2023 в 18:26
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
04.11.2023 в 18:26
жаль
Ответить
0
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