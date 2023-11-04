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Реал сделал официальное заявление по трансферу Мбаппе

Испания
Обновлено

"Информация о переговорах неправдива"

Реал сделал официальное заявление по трансферу Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте обнародовал заявление по поводу трансфера форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Клуб отметил, что обнародованная информация о переговорах с игроком абсолютно неправдива:

"Учитывая информацию, недавно обнародованную и опубликованную различными СМИ, в которой есть предположение о якобы переговорах между игроком Килианом Мбаппе и нашим клубом, ФК "Реал" Мадрид, заявляем, что эта информация абсолютно ложная и таких переговоров не было с игроком, который принадлежит парижскому клубу."

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Француз мог присоединиться к стану "сливочных" в прошлом году, но подписал с "ПСЖ" новый контракт.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
realmadrid.com
Комментарии
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 20:23
Мбаппе в Реале делать нечего. Там уже играют два молоденьких петушка. Да и Хоселу тоже неплох. Разве шо воду мутить...
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Комментарии 4
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 20:23
Мбаппе в Реале делать нечего. Там уже играют два молоденьких петушка. Да и Хоселу тоже неплох. Разве шо воду мутить...
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1
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oda1979 (Запорожье)
04.11.2023 в 20:10
Бибизянка выкидывает в прессу. Хочет в РМ. Перес умный. Подождет, пока бибизянка сама не заплатит за свой трансфер в лучший клуб мира и Испании великий Реал Мадрид!
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 20:15
А бибизянка возьмёт, да и перейдёт в Барсу свободным агентом. И "умный" Перес отсосёт ещё раз.
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Nevermore (Донецк)
04.11.2023 в 18:26
жаль
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