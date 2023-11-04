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Реал Мадрид - Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал" - "Райо Вальекано": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ruben de la Fuente Perez/NurPhoto
"Реал" после победы в Эль Класико примет "Райо Вальекано", который уже два месяца не проигрывает во всех турнирах.
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Джуд Беллингем по-прежнему бесподобен - у него 13 голов в 13 матчах за "Сливочных". Остановить его кажется непосильной задачей для "Райо". А ведь есть еще Винисиус, Вальверде, Хоселу, Родриго…
Все, что остается гостям - это пытаться ловить Мадрид на контратаках. В прошлом туре в таком ключе "Райо" выгрыз ничью против "Реала Сосьедад" (2:2); ранее так же останавливал "Севилью" (2:2).
Ждать ли нам еще одно шоу, или же "Реал" победит на классе - узнаем в воскресенье, 5 ноября, на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
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