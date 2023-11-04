Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Победил тот, кто играл хуже

"Барселона" предстала абсолютно безыдейной, медленной и просто слабой на поле "Реала Сосьедад", но все равно победила. Невероятно!

Уже к 10-й минуте баски создали три убойных момента, но тер Штеген потащил удары Барренечеа и Оярсабаля, а Мерино головой пробил мимо.

Прошло еще время - и уже Кубо пробил в немца, а на добивание не успел Мерино.

Еще минут десять - и Субименди оказался перед воротами, но "Барса" отбилась числом.

При этом у противоположных ворот вообще не было моментов, ударов. Чемпион если и забирал мяч, то перекатывал его в полузащите, да и то как-то нервно. Прессинг "Ла Реала" работал очень хорошо.

Penalti clarísimo sobre Oyarzabal no pitado a la Real Sociedad.



Los Negreira Boys en acción.pic.twitter.com/yWJMjRJj6O — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) November 4, 2023

Во втором тайме картина чуть улучшилась для Хави с выходами Педри и Феррана, но речь не про моменты "Барсы" - просто каталонцы стали допускать меньше остроты возле собственных ворот. То есть, это был такой себе режим выживания. Схема игры - 5-5-0.

"Сосьедад" даже по такой игре умудрялся создавать остроту. Были проходы Кубо, удары Барренечеа и Мерино; падение Оярсабаля - как показалось, на пенальти.

И что "Барса"? Она выбежала вперед лишь после 85-й минуты, и этого хватило для двух моментов и победы! Гави свой шанс упустил, пробив в Ремиро, но дальше был гениальный навес Гюндогана на Араухо - и вот они, нелогичные 0:1!

Надо сказать, баски поставили проваленные концовки на поток - можно вспомнить "Интер", "Жирону", "Атлетико", "Райо" недельной давности. Надо грамотнее распределять силы; в основном из-за этого "Ла Реал" в таблице лишь 6-й с 19 очками.

GOAAL ARAUJO

THIS IS THE BEAST, THIS IS WHAT A CAPTAIN DOES!!!! pic.twitter.com/k3DnVBywGl — Berneese (@the_berneese_) November 4, 2023

Касательно "Барсы", то она идет третьей с 27 баллами и кучей вопросов к качеству футбола.

12-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Гол: Араухо, 90+3

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Элустондо, 63), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Мерино, Субименди - Кубо, Оярсабаль (Карлос Фернандес, 84), Барренечеа (Шо, 79)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Иньиго Мартинес - Канселу (Рафинья, 69), Гави, Гюндоган, Бальде - Фермин Лопес (Ферран Торрес, 57) - Левандовский (Педри, 57), Феликс (Ямаль, 69)

Предупреждения: Браис Мендес, 49, Субельдия, 74, Субименди, 85 - Феликс, 49, Иньиго Мартинес, 60, Гави, 86