Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Победил тот, кто играл хуже

"Барселона" предстала абсолютно безыдейной, медленной и просто слабой на поле "Реала Сосьедад", но все равно победила. Невероятно!

Уже к 10-й минуте баски создали три убойных момента, но тер Штеген потащил удары Барренечеа и Оярсабаля, а Мерино головой пробил мимо.

Прошло еще время - и уже Кубо пробил в немца, а на добивание не успел Мерино.

Еще минут десять - и Субименди оказался перед воротами, но "Барса" отбилась числом.

При этом у противоположных ворот вообще не было моментов, ударов. Чемпион если и забирал мяч, то перекатывал его в полузащите, да и то как-то нервно. Прессинг "Ла Реала" работал очень хорошо.

Во втором тайме картина чуть улучшилась для Хави с выходами Педри и Феррана, но речь не про моменты "Барсы" - просто каталонцы стали допускать меньше остроты возле собственных ворот. То есть, это был такой себе режим выживания. Схема игры - 5-5-0.

"Сосьедад" даже по такой игре умудрялся создавать остроту. Были проходы Кубо, удары Барренечеа и Мерино; падение Оярсабаля - как показалось, на пенальти.

И что "Барса"? Она выбежала вперед лишь после 85-й минуты, и этого хватило для двух моментов и победы! Гави свой шанс упустил, пробив в Ремиро, но дальше был гениальный навес Гюндогана на Араухо - и вот они, нелогичные 0:1!

Надо сказать, баски поставили проваленные концовки на поток - можно вспомнить "Интер", "Жирону", "Атлетико", "Райо" недельной давности. Надо грамотнее распределять силы; в основном из-за этого "Ла Реал" в таблице лишь 6-й с 19 очками.

