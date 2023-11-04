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Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Победил тот, кто играл хуже

Испания
Обновлено

Баски в своем стиле

Примера. Реал Сосьедад - Барселона 0:1. Победил тот, кто играл хуже

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Барселона" предстала абсолютно безыдейной, медленной и просто слабой на поле "Реала Сосьедад", но все равно победила. Невероятно!

Уже к 10-й минуте баски создали три убойных момента, но тер Штеген потащил удары Барренечеа и Оярсабаля, а Мерино головой пробил мимо.

Прошло еще время - и уже Кубо пробил в немца, а на добивание не успел Мерино.

Еще минут десять - и Субименди оказался перед воротами, но "Барса" отбилась числом.

При этом у противоположных ворот вообще не было моментов, ударов. Чемпион если и забирал мяч, то перекатывал его в полузащите, да и то как-то нервно. Прессинг "Ла Реала" работал очень хорошо.

Во втором тайме картина чуть улучшилась для Хави с выходами Педри и Феррана, но речь не про моменты "Барсы" - просто каталонцы стали допускать меньше остроты возле собственных ворот. То есть, это был такой себе режим выживания. Схема игры - 5-5-0.

"Сосьедад" даже по такой игре умудрялся создавать остроту. Были проходы Кубо, удары Барренечеа и Мерино; падение Оярсабаля - как показалось, на пенальти.

И что "Барса"? Она выбежала вперед лишь после 85-й минуты, и этого хватило для двух моментов и победы! Гави свой шанс упустил, пробив в Ремиро, но дальше был гениальный навес Гюндогана на Араухо - и вот они, нелогичные 0:1!

Надо сказать, баски поставили проваленные концовки на поток - можно вспомнить "Интер", "Жирону", "Атлетико", "Райо" недельной давности. Надо грамотнее распределять силы; в основном из-за этого "Ла Реал" в таблице лишь 6-й с 19 очками.

Касательно "Барсы", то она идет третьей с 27 баллами и кучей вопросов к качеству футбола.

12-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Гол: Араухо, 90+3

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Элустондо, 63), Субельдия, Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Мерино, Субименди - Кубо, Оярсабаль (Карлос Фернандес, 84), Барренечеа (Шо, 79)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Иньиго Мартинес - Канселу (Рафинья, 69), Гави, Гюндоган, Бальде - Фермин Лопес (Ферран Торрес, 57) - Левандовский (Педри, 57), Феликс (Ямаль, 69)

Предупреждения: Браис Мендес, 49, Субельдия, 74, Субименди, 85 - Феликс, 49, Иньиго Мартинес, 60, Гави, 86

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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
05.11.2023 в 00:07
Высшая не справедливость! Жаль басков, на поражение они точно не заслужили но это футбол ..
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Комментарии 9
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KondratCheUa (Чернигов)
05.11.2023 в 00:07
Высшая не справедливость! Жаль басков, на поражение они точно не заслужили но это футбол ..
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Spokoyno (Київ)
05.11.2023 в 00:06
Не без фарту... Утім перемагає сильніший! А сама гра... Коли виглядало, що господарі готові вмирати та вбивати за перемогу, а гості вийшли на галявину та ми класні, все одно перемога буде за нами І тільки в кінці зустрічі дійсно щось небезпечне спромоглися створити Утім і таки три бали пригодяться. І головне тренерському штабу зрозуміти, що нема наразі в Барселоні гравців, що будь-якого суперника пасом загонять до...
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Баpceлиниуc
05.11.2023 в 00:02
Барса была МЁРТВАЯ, но выиграла.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.11.2023 в 00:01
Всех барселонцев с победой!!! Ну почему нельзя играть весь матч, как последние 10 минут? Левандовски спасибо и пора паковать чемоданы, пляжный сезон в Барселоне закончился. Спасибо Араухо. Подарил победу и еще и девственности вратаря лишил.)))
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Баpceлиниуc
05.11.2023 в 00:06
Да, Левандовски уже ФСЁ. Пусть танцует бальные танцы с женой, это у него лучше получается.
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Spokoyno (Київ)
05.11.2023 в 00:08
Ну так всьо, то не зовсім ТАК... Утім коли його брали... за гарні гроші, я одразу писав, що не можна нову команду будувати на дуже досвідченому нападнику
 
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Баpceлиниуc
05.11.2023 в 00:00
Это, какой-то пздц.
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2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.11.2023 в 00:03
Барса круче Реала. Те за пять минут до конца игры отыгрываются, а Барса за 5 секунд
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Баpceлиниуc
05.11.2023 в 00:07
Судьба воздала Барсе за гол Беллингема на последней минуте в ЭК.
 
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