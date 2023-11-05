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Наставник Жироны: Мы почти сохранили прописку в чемпионате, нужно менять задачу
Мичел рассказал о цели команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о будущих задачах команды:
"Наша лига - это не "Реал", "Барселона" или "Атлетико". Я мечтаю о другом. Надо оказаться среди "Осасуны", "Реала Сосьедада", "Вильярреала", "Севильи", "Бетиса", "Райо Вальекано". Сейчас я мечтаю быть среди тех, кто борется за 4-6 место.
Я мечтаю о четвертом и шестом месте, осознавая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я вижу очень конкурентоспособную команду. У нас 31 балл. Цель сохранения прописки очень близка, и мы должны изменить цель.
Я был убежден, что мы проведем замечательный год, но мы превзошли все ожидания. Десять побед в двенадцати играх - это под силу только Барсе и Мадриду. У игроков огромный кредит доверия".
Также коуч прокомментировал игру команды:
"Я видел все матчи "Осасуны", и это очень сложный соперник, во многих моментах им приходилось защищаться. Я боялся, потому что у меня было ощущение, что они могут навязать свой футбол, а произошло наоборот. Мне это очень понравилось. Возвращаться со счета 2-1 очень тяжело."