Наставник Жироны: Мы почти сохранили прописку в чемпионате, нужно менять задачу

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о будущих задачах команды:

"Наша лига - это не "Реал", "Барселона" или "Атлетико". Я мечтаю о другом. Надо оказаться среди "Осасуны", "Реала Сосьедада", "Вильярреала", "Севильи", "Бетиса", "Райо Вальекано". Сейчас я мечтаю быть среди тех, кто борется за 4-6 место.

Я мечтаю о четвертом и шестом месте, осознавая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я вижу очень конкурентоспособную команду. У нас 31 балл. Цель сохранения прописки очень близка, и мы должны изменить цель.

Я был убежден, что мы проведем замечательный год, но мы превзошли все ожидания. Десять побед в двенадцати играх - это под силу только Барсе и Мадриду. У игроков огромный кредит доверия".