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Хави: Реал Сосьедад выглядел лучше и заслуживал большего

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Однако гол Араухо все изменил

Хави: Реал Сосьедад выглядел лучше и заслуживал большего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу своей команды в матче против "Реал Сосьедад".

“Мы не выглядели хорошо и создали мало моментов. Соперник играл с высокой интенсивностью и высоко прессинговал. Во втором тайме мы стали играть лучше.

Футбол иногда непредсказуем. На прошлой неделе мы заслужили победу и проиграли, а сегодня выиграли. На прошлой неделе мы играли очень хорошо, в отличие от этой игры. Нам не хватало интенсивности, но нам противостояла отличная команда.

"Реал Сосьедад" выглядел лучше и заслуживал большего. Это очень важная победа для нас, чтобы не отпустить в отрыв лидеров чемпионата.

Педри сменит игру команды в центре поля. Он вернулся, и это очень хорошая новость для него и команды. Левандовский вернулся после травмы, но еще не готов на 100%. Педри сыграл полчаса, также мы выпустили Рафинью.

Такефуса Кубо – футболист мирового класса в игре с мячом и без него. "Реал Сосьедад" – хорошая команда, а Альгуасиль – отличный тренер", - сказал Хави.

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После победы "Барселона" замыкает тройку лидеров чемпионата Испании. От первой "Жироны" отрыв составляет четыре очка.

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Источник:
Marca
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