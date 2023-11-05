Хави: Реал Сосьедад выглядел лучше и заслуживал большего

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу своей команды в матче против "Реал Сосьедад".

“Мы не выглядели хорошо и создали мало моментов. Соперник играл с высокой интенсивностью и высоко прессинговал. Во втором тайме мы стали играть лучше.

Футбол иногда непредсказуем. На прошлой неделе мы заслужили победу и проиграли, а сегодня выиграли. На прошлой неделе мы играли очень хорошо, в отличие от этой игры. Нам не хватало интенсивности, но нам противостояла отличная команда.

"Реал Сосьедад" выглядел лучше и заслуживал большего. Это очень важная победа для нас, чтобы не отпустить в отрыв лидеров чемпионата.

Педри сменит игру команды в центре поля. Он вернулся, и это очень хорошая новость для него и команды. Левандовский вернулся после травмы, но еще не готов на 100%. Педри сыграл полчаса, также мы выпустили Рафинью.

Такефуса Кубо – футболист мирового класса в игре с мячом и без него. "Реал Сосьедад" – хорошая команда, а Альгуасиль – отличный тренер", - сказал Хави.