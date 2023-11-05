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Яремчук против аутсайдера. Валенсия – Гранада: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команда украинца будет иметь шанс на победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 12 тура чемпионата Испании "Валенсия" встретится с "Гранадой". Пока "лос чес" находятся в середине турнирной таблицы, однако победа может их вернуть в борьбу за еврокубки. В то же время сегодняшний соперник идет на предпоследнем месте в чемпионате, имея в активе всего шесть очков за 15 матчей.
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Ла Лига, 12 тур
5 ноября, 17:15
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Валенсія - ГранадаСмотреть трансляцию
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