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Яремчук против аутсайдера. Валенсия – Гранада: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Команда украинца будет иметь шанс на победу

Яремчук против аутсайдера. Валенсия – Гранада: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 12 тура чемпионата Испании "Валенсия" встретится с "Гранадой". Пока "лос чес" находятся в середине турнирной таблицы, однако победа может их вернуть в борьбу за еврокубки. В то же время сегодняшний соперник идет на предпоследнем месте в чемпионате, имея в активе всего шесть очков за 15 матчей.

Ла Лига, 12 тур

5 ноября, 17:15

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Валенсія - Гранада
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