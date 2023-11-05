Диего Симеоне согласился на понижение зарплаты ради Атлетико Мадрид

Диего Симеоне собирается продлить контракт с "Атлетико Мадрид"

Как сообщает Marca, Симеоне согласен продлить контракт с клубом и снизить свою зарплату. Скорее всего контракт будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, Диего Симеоне тренирует "Атлетико Мадрид" с 2011 года, за это время он выиграл дважды Лигу Европы УЕФА (2011/21, 2017/18), Суперкубок УЕФА (2012, 2018), чемпионат Испании (2013/14, 2020/21) и ставал обладателем Кубка Испании 2012/13 и Суперкубка Испании 2014 года.