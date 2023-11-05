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Диего Симеоне согласился на понижение зарплаты ради Атлетико Мадрид

Испания

Симеоне согласился на понижение зарплаты ради продолжения тренерской карьеры в Атлетико Мадрид

Диего Симеоне согласился на понижение зарплаты ради Атлетико Мадрид

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Диего Симеоне собирается продлить контракт с "Атлетико Мадрид"

Как сообщает Marca, Симеоне согласен продлить контракт с клубом и снизить свою зарплату. Скорее всего контракт будет рассчитан до 2027 года.

Напомним, Диего Симеоне тренирует "Атлетико Мадрид" с 2011 года, за это время он выиграл дважды Лигу Европы УЕФА (2011/21, 2017/18), Суперкубок УЕФА (2012, 2018), чемпионат Испании (2013/14, 2020/21) и ставал обладателем Кубка Испании 2012/13 и Суперкубка Испании 2014 года.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Marca
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