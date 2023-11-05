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Реал – Райо Вальекано: смотреть прямую видеотрансляцию матча Примеры
Коллектив Лунина против команды с неадекватными болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Вчера "Жирона" победила "Осасуну" и единолично заняла первое место в чемпионате Испании. У "Реала" сегодня есть еще матч в запасе для того, чтобы обойти каталонцев в турнирной таблице. Для этого нужно дома победить Райо Вальекано, который расположился на восьмом месте.
Ла Лига, 12 тур
5 ноября, 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Реал - Райо ВальєканоСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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