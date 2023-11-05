Реал – Райо Вальекано: смотреть прямую видеотрансляцию матча Примеры

Вчера "Жирона" победила "Осасуну" и единолично заняла первое место в чемпионате Испании. У "Реала" сегодня есть еще матч в запасе для того, чтобы обойти каталонцев в турнирной таблице. Для этого нужно дома победить Райо Вальекано, который расположился на восьмом месте.

Ла Лига, 12 тур

5 ноября, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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