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Реал – Райо Вальекано: смотреть прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

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Реал – Райо Вальекано: смотреть прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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Вчера "Жирона" победила "Осасуну" и единолично заняла первое место в чемпионате Испании. У "Реала" сегодня есть еще матч в запасе для того, чтобы обойти каталонцев в турнирной таблице. Для этого нужно дома победить Райо Вальекано, который расположился на восьмом месте.

Ла Лига, 12 тур

5 ноября, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Реал - Райо Вальєкано
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