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Барселона объявила заявку на игру с Шахтером

Испания

Возвращается основной игрок

Барселона объявила заявку на игру с Шахтером

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
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"Барселона" обьявила список игроков, которые смогут принять участие в игре 4-го тура Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".

К игре возвращается звезда "гранатовых" Гави, отсутствовавшего из-за травмы. Из-за этой проблемы до сих пор нет Фрэнки де Йонга и капитана команды Серхи Роберто.

Матч "Барселоны" и "Шахтера" состоится 7 ноября в 19.45. Первая игра между этими коллективами завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

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