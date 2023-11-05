Барселона объявила заявку на игру с Шахтером

"Барселона" обьявила список игроков, которые смогут принять участие в игре 4-го тура Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".

К игре возвращается звезда "гранатовых" Гави, отсутствовавшего из-за травмы. Из-за этой проблемы до сих пор нет Фрэнки де Йонга и капитана команды Серхи Роберто.

Матч "Барселоны" и "Шахтера" состоится 7 ноября в 19.45. Первая игра между этими коллективами завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.