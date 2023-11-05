Примера. Яремчук отбегал три минуты за Валенсию, Бильбао поднялся в ТОП-5, Альмерия тонет

С "Альмерией", кажется, все понятно. Если у команды после 12 туров нет ни одной победы, то ей одна дорога.

Сегодня южане лишь пару раз неплохо приложились издали - и это вся их атакующая игра.

"Алавес" тоже не искрил фантазией, а если вдруг выпадали удобные моменты, хозяева постоянно били выше ворот. Янис Хаджи, сын Георге, даже пенальти пробил куда-то в небеса. Это был лучший шанс в первом тайме.

Еще два момента "Алавес" создал после перерыва, и если Кике прострел замкнуть не смог, то защитник Седлар в суматохе после стандарта разобрался на пять с плюсом.

В таблице у басков после победы 12 очков, у "Альмерии" - всего 3.

12-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Седлар, 79

"Алавес": Сивера - Горосабель (Теналья, 83), Абгар, Седлар (Марин, 90+3), Хави Лопес - Бланко, Гевара - Хаджи (Реббах, 68), Гуриди, Риоха (Сола, 83) - Кике (Саму, 68)

"Альмерия": Масимиану - Мендес, Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи, Робертоне (Баба, 71) - Пучмаль (Аррибас, 46), Мелеро (Эмбарба, 46), Рамазани (Санка, 87) - Баптистао (Марези, 71)

Предупреждения: Горосабель, 25, Риоха, 81 - Мелеро 14, Масимиану, 52, Робертоне, 59

Это был матч из тех, которые почти нереально досмотреть. Ноль событий - только бестолковая, ненужная суматоха.

Глобально команды на двоих не создали ни единого стопроцентного момента. У "Валенсии" можно вспомнить удар Каноса в начале второго тайма, у "Гранады" - вообще ничего.

Как "Летучие мыши" победили? Благодаря спорному пенальти. Уго Дуро упал, как подкошенный, от одного касания, и неопытный рефери Виктор Гарсия Вердура повелся.

Чуть позже он принял еще одно странное решение, не удалив Габриэла Паулисту за дикий прыжок двумя ногами в соперника, так что, думается, этого судью мы в Примере увидим нескоро.

18 - @valenciacf_en have taken 18 points from 12 games in LaLiga this season (W5 D3 L4), their best start at this stage of the competition since 2017/18 under Marcelino García Total (30 points - W9 D3 L0). Confidence. pic.twitter.com/NjsArvA0RW — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2023

Наш Роман Яремчук вышел на 90-й минуте, и если учесть критику, которая вылилась на него после кубкового матча с "Логроньесом", это даже неплохо. На неделе украинца просто разгромила пресса - и, надо признать, есть за что.

В таблице после 12 туров у "Валенсии" 18 очков, и это 8-е место. У "Гранады" - 6 баллов и 19-я позиция.

12-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Гранада" - 1:0

Гол: Пепелу, 45+7 (с пенальти)

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Москера (Гасеровский, 90), Паулиста, Гайя - Фран Перес, Герра, Пепелу (Яремчук, 89), Амалла (Канос, 24, Фулькье, 73) - Диего Лопес, Дуро (Гильямон, 73)

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Манафа, 82), Микель, Торренте, Нева (Альваро Фернандес, 73) - Вильяр, Гумбау (Серхио Руис, 73), Мелендо (Пуэртас, 73) - Сарагоса, Бойе, Узуни (Кальехон, 82)

Предупреждения: Герра, 51, Паулиста, 58, Диего Лопес, 83 - Гумбау, 12, Рикард Санчес, 40, Торренте, 45+5, Вильяр, 78, Сарагоса, 90

"Вильярреал" уже поменял одного тренера в этом сезоне, но, кажется, не за горами и вторая отставка. Пачета висит на волоске.

Баски победили на "Мадригале" за счет интенсивности, напора и реализации. Хозяева показали все это лишь на последних минутах матча.

Счет открыл могучим ударом с линии штрафной Руис де Галларета. Нико Уильямс закатил в ворота второй мяч после элегантной стенки с Сансетом. Третий гол - индивидуальная работа Иньяки Уильямса, проводящего пока лучший сезон в карьере.

The Williams brothers have done it again!



Both Inaki Williams and Nico Williams have scored for Atletic Club in the same match. pic.twitter.com/BLIeHjXMR6 — Clinton (@Im_Just__Human) November 5, 2023

У "Вильярреала" хватало своих шансов, но Серлот и Жерар Морено старательно упускали все вплоть до 86-й минуты, а дальше, как оказалось, уже было поздно.

Победа "Атлетика" вывела его на 5-е место с 21 очком; Эрнесто Вальверде, как обещал, тащит басков в еврокубки. У "Вильярреала" - 12 баллов, 12-е место и колоссальные проблемы во всех линиях. 21 пропущенный гол - ну куда это годится?

12-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетик" - 2:3

Голы: Жерар Морено, 86, Серлот, 87 - де Галларета, 2, Нико Уильямс, 22, Уильямс, 30

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти (Фемения, 65), Альбиоль, Габбья (Манди, 46), Ромеро (Альберто Морено, 46) - Ахомач (Паскуаль, 77), Капу, Парехо (Терратс, 65), Баэна - Жерар Морено, Серлот

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга, де Галларета (Дани Гарсия, 77) - Уильямс (Вильялибре, 86), Сансет (Муньяин, 86), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 77) - Гурусета (Беренгер, 67)

Предупреждения: Габбья, 19, Альбиоль, 72, Манди, 74, Фемения, 76 - Нико Уильямс, 41, де Маркос, 44, Дани Гарсия, 89, де Галларета. 90+2