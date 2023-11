Примера. Яремчук отбегал три минуты за Валенсию, Бильбао поднялся в ТОП-5, Альмерия тонет

С "Альмерией", кажется, все понятно. Если у команды после 12 туров нет ни одной победы, то ей одна дорога.

Сегодня южане лишь пару раз неплохо приложились издали - и это вся их атакующая игра.

"Алавес" тоже не искрил фантазией, а если вдруг выпадали удобные моменты, хозяева постоянно били выше ворот. Янис Хаджи, сын Георге, даже пенальти пробил куда-то в небеса. Это был лучший шанс в первом тайме.

Еще два момента "Алавес" создал после перерыва, и если Кике прострел замкнуть не смог, то защитник Седлар в суматохе после стандарта разобрался на пять с плюсом.

В таблице у басков после победы 12 очков, у "Альмерии" - всего 3.

12-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Альмерия" - 1:0

Гол: Седлар, 79

"Алавес": Сивера - Горосабель (Теналья, 83), Абгар, Седлар (Марин, 90+3), Хави Лопес - Бланко, Гевара - Хаджи (Реббах, 68), Гуриди, Риоха (Сола, 83) - Кике (Саму, 68)

"Альмерия": Масимиану - Мендес, Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи, Робертоне (Баба, 71) - Пучмаль (Аррибас, 46), Мелеро (Эмбарба, 46), Рамазани (Санка, 87) - Баптистао (Марези, 71)

Предупреждения: Горосабель, 25, Риоха, 81 - Мелеро 14, Масимиану, 52, Робертоне, 59

Это был матч из тех, которые почти нереально досмотреть. Ноль событий - только бестолковая, ненужная суматоха.

Глобально команды на двоих не создали ни единого стопроцентного момента. У "Валенсии" можно вспомнить удар Каноса в начале второго тайма, у "Гранады" - вообще ничего.

Как "Летучие мыши" победили? Благодаря спорному пенальти. Уго Дуро упал, как подкошенный, от одного касания, и неопытный рефери Виктор Гарсия Вердура повелся.

Чуть позже он принял еще одно странное решение, не удалив Габриэла Паулисту за дикий прыжок двумя ногами в соперника, так что, думается, этого судью мы в Примере увидим нескоро.

18 - @valenciacf_en have taken 18 points from 12 games in LaLiga this season (W5 D3 L4), their best start at this stage of the competition since 2017/18 under Marcelino García Total (30 points - W9 D3 L0). Confidence. pic.twitter.com/NjsArvA0RW