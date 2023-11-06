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Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Пролетарский автобус выстоял

Испания

Вальекас сегодня празднует

Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Пролетарский автобус выстоял

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
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Новина українською

"Райо Вальекано", команда рабочего класса, удержала три очка на "Сантьяго Бернабеу", и это огромная сенсация.

Вообще "Молнии" - команда резкая, агрессивная на чужой половине, но сегодня этого не было. Ради результата Франсиско изменил себе и припарковал у ворот двухэтажный "автобус". Ноль ударов в створ ворот Кепы - лучшая тому иллюстрация.

Был ли "автобус" "Райо" безупречным? Конечно, нет. Уже на старте Феде Вальверде перехватил мяч, выбежал на ворота, но не пробил Димитриевского.

Дальше были опасные удары Хоселу из пределов штрафной во вратаря; попытка Беллингема - чуть выше.

Второй тайм начался с момента Винисиуса, но тот каким-то чудом не замкнул навес Модрича. Выстрел Феде - снова сэйв Димитриевского. Попытка Родриго? На сантиметры мимо штанги.

В общем, "Реал" создал достаточно для комфортной победы, доминировал на поле, но мяч не шел в ворота. Такое бывает. Ранее в похожих ситуациях "Сливочных" постоянно выручало голевое чутье Беллингема, но сегодня Джуд сильно пострадал на старте матча и, кажется, так и не пришел в себя.

"Райо" не побеждает на "Бернабеу" с 1996 года, так что сами понимаете, как "Молнии" восприняли ничью. Вальекас будет праздновать всю ночь, это точно.

В таблице у "Райо" теперь 18 очков, это 9-е место. У "Реала" - 29 баллов, а это означает, что "Жирона" с 31 очком становится единоличным лидером Ла Лиги.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Кроос, 72) - Вальверде, Модрич (Родриго, 70), Камавинга (Начо, 85) - Беллингем - Хоселу, Винисиус

"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу, Мумин, Лежен, Эспино - Валентин - Паласон (де Фрутос, 86), Унаи Лопес (Трехо, 60), Сисс (Кике Перес, 61), Альваро Гарсия (Бебе, 75) - де Томас (Фалькао, 75)

Предупреждения: Камавинга, 62, Винисиус, 74, Рюдигер, 90+7 - Рацу, 45, Сисс, 57, Трехо, 88, Димитриевский, 90+1, Лежен. 90+7

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Реал (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2023 в 00:07
Там металлоголовый как-то ничейку хотел, получи Всех барселонцев с мадридской неудачей!!!
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Комментарии 3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.11.2023 в 00:07
Там металлоголовый как-то ничейку хотел, получи Всех барселонцев с мадридской неудачей!!!
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Баpceлиниуc
06.11.2023 в 00:09
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Баpceлиниуc
06.11.2023 в 00:04
Ну не хочет Реал отрываться от Барселоны.
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