Примера. Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0. Пролетарский автобус выстоял

"Райо Вальекано", команда рабочего класса, удержала три очка на "Сантьяго Бернабеу", и это огромная сенсация.

Вообще "Молнии" - команда резкая, агрессивная на чужой половине, но сегодня этого не было. Ради результата Франсиско изменил себе и припарковал у ворот двухэтажный "автобус". Ноль ударов в створ ворот Кепы - лучшая тому иллюстрация.

Был ли "автобус" "Райо" безупречным? Конечно, нет. Уже на старте Феде Вальверде перехватил мяч, выбежал на ворота, но не пробил Димитриевского.

Дальше были опасные удары Хоселу из пределов штрафной во вратаря; попытка Беллингема - чуть выше.

12 - Real Madrid have attempted 12 shots in the first half against Rayo Vallecano, the highest tally for a team in a first half without scoring in LaLiga 2023/24 (alongside Sevilla v Las Palmas). Insistence. pic.twitter.com/4QjTAD3PDx