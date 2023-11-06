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Пуйоль - о деле Негрейры: Никогда не чувствовал помощи судей - скорее, наоборот

Испания
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Пуйоль уверен в невиновности Барселоны в деле Негрейры

Пуйоль - о деле Негрейры: Никогда не чувствовал помощи судей - скорее, наоборот

Getty Images / Global Images Ukraine

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Напомним, председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело Негрейры, признал преступлением выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту "Барсы" Жоану Лапорте.

Карлес Пуйоль уверен в невиновности "Барселоны" в деле Негрейры.

"Я очень спокоен, потому что уверен, что мы не покупали судей. Правосудие подтвердит это.

Я никогда не чувствовал, чтобы судьи нам помогали, скорее наоборот.

Быть арбитром очень сложно, и нужно уважать их работу", - сказал бывший капитан "Барселоны".

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Испания Карлес Пуйоль Примера Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
mundodeportivo
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