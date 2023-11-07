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Хави: Мы на полпути к возвращению великой Барселоны и абсолютному успеху
Тренер положительно оценивает последние два сезона
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Хави считает, что "Барселона" приближается к возвращению былого статуса.
"Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов.
Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо поработали.
Мы на полпути к возвращению великой "Барсы". Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху.
Есть матчи, в которых мы играли не на том уровне, на котором должны. Мы самокритичны в этом плане. Нужно вернуть прежний уровень. И это касается не только игры как таковой. У нас должен быть свой стиль, и мы должны его навязывать другим", - заявил главный тренер "Барселоны" Хави.
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