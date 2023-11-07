Довбык вошел в команду недели в Ла Лиге по версии whoscored

Портал whoscored опубликовал команду недели в Ла Лиге. В нее был включен украинский форвард "Жироны" Артем Довбык.

"Жирона" победила "Осасуну" со счетом 4:2. Whoscored признал Артема Довбика лучшим игроком в матче. Форвард получил оценку - 8.6. На счету у нападающего два ассиста и забитый мяч.

Артем отыграл на поле 85 минут. Он совершил четыре удара, один из которых был в створ ворот, а его xG (прим. ожидаемые голы) составил 0.87. Также украинец 21 раз прикоснулся к мячу и отдал 10 передач, а их точность составила 77%.