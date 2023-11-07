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Карло Анчелотти: Летом возможно и будут какие-то усиления, но в январе точно нет

Испания

Наставник мадридского клуба поделился планами на предстоящее трансферное окно

Карло Анчелотти: Летом возможно и будут какие-то усиления, но в январе точно нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что мадридский клуб не планирует приобретать игроков в будущее трансферное окно.

"Мы никого не планируем покупать зимой. Я думаю, что зимнее трансферное окно для нас будет выключено. Милитао и Куртуа должны вернуться к концу сезона. Летом возможно и будут какие-то усиления, но в январе точно нет", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо. .

После 12 туров мадридский "Реал" занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги с 29 очками в активе.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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