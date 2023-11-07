Карло Анчелотти: Летом возможно и будут какие-то усиления, но в январе точно нет

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что мадридский клуб не планирует приобретать игроков в будущее трансферное окно.

"Мы никого не планируем покупать зимой. Я думаю, что зимнее трансферное окно для нас будет выключено. Милитао и Куртуа должны вернуться к концу сезона. Летом возможно и будут какие-то усиления, но в январе точно нет", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо. .

После 12 туров мадридский "Реал" занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги с 29 очками в активе.