Смогут ли Жирона и Манчестер Сити играть друг против друг в ЛЧ? Да, но есть нюансы

“Жирона” продолжает превосходить все ожидания, возглавляя турнирную таблицу чемпионата Испании. Сложно прогнозировать, сможет ли клуб украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова выдержать на дистанции борьбу с “Реалом”, “Барселоной” и “Атлетико” Мадрид, однако место в первой четверке кажется уже не таким уж нереалистичным, как и возможное участие в еврокубках.

Тем не менее, тогда поднимается другой вопрос – сможет ли “Жирона” играть в одном турнире с “Манчестер Сити”? У обоих клубов один владелец – City Football Group. Правила УЕФА относительно мультиклубных систем довольно-таки строгие, но в них прописаны исключения, в которых пыталось разобраться испанское издание AS.

Итак, и “Манчестер Сити”, и “Жирона” входят в структуру City Football Group, 81% которой принадлежит холдингу Abu Dhabi United Group (остальные проценты распределены между компаниями Silver Lake, China Media Capital и CITIC Capital.

Летом УЕФА выпустил свое коммюнике , где пояснил по какому принципу в еврокубках могут участвовать команды с одними владельцами (“Астон Вилла” и “Витория” Гимарайнш, “Брайтон” и “Юнион” Сент-Жиллуаз, “Милан” и “Тулуза”).

Условия следующие: “Ни один клуб, участвующий в клубном соревновании УЕФА не может прямо или косвенно: совершать сделки с ценными бумагами или акциями любого другого клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА; быть членом любого другого клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА; участвовать в любом качестве в управлении, администрировании или спортивной деятельности другого клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА".

К примеру, владелец фонда RedBird Capital Partners Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в "Тулузе" и остался только в "Милане", чтобы соответствовать правилам.

City Group принадлежит 47% “Жироны”, 35% акциями владеет бизнесмен Марсело Клаур. Глава правления “Жироны” – Пере Гвардиола, брат Пепа, главного тренера “Сити”. Президент – Дельфи Хели. Формально они не имеют отношения к City Group, но некоторые члена совета директоров “Жироны” связаны с двумя структурами, и им придется оставить свои должности.

Что более важно: клубам с одним владельцем нельзя проводить совместные технические или коммерческие сделки, использовать совместный скаутинг, и нельзя обмениваться игроками, в качестве постоянных трансферов или в виде аренд до сентября следующего сезона (в случае “Жироны” и “Манчестер Сити” – до сентября 2025 года). Поэтому основный правый защитник/вингер “Жироны” Ян Коуту, права на которого принадлежат “Ман Сити”, может быть подписан “Жироной” на постоянной основе только до лета. Это касается и такого важного игрока для “Жироны” как бразилец Савио, который играет в аренде с “Труа”, еще одного клуба City Group.

Sávio - La Liga 23/24:



☑️10 games

☑️3 goals

☑️4 assists

☑️G/A every 112 minutes

☑️1.32 xG

☑️3.11 xA

☑️1.2 key passes per 90

☑️4 big chances created

☑️2.5 successful dribbles per 90

☑️1.5 tackles per 90



19 years of age. One of the best wingers in Spain. ????????⚡️ pic.twitter.com/Qa4iR2Xj3s