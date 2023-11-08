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Андрей Лунин выходит в старте Реала на матч против Браги

Испания
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Андрей Лунин выходит в старте Реала на матч против Браги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага".

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Таким образом, как сообщает УЕФА, место в воротах мадридцев займет украинский голкипер Андрей Лунин.

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Реал (Мадрид) Брага Андрей Лунин
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Комментарии
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Smelt555 (Rovno)
08.11.2023 в 22:36
Да. Але три шарики закачали.
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Комментарии 3
Smelt555 (Rovno)
08.11.2023 в 22:36
Да. Але три шарики закачали.
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kre4et (Київ )
08.11.2023 в 22:41
ти плутаєш чувак, мабуть за Трубіна подумав, а в цій статті мова йде про Луніна
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Djibouti (Djibouti)
08.11.2023 в 22:13
Ух сейв, під час пенальті
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