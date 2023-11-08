Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Лунин выходит в старте Реала на матч против Браги
Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Таким образом, как сообщает УЕФА, место в воротах мадридцев займет украинский голкипер Андрей Лунин.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smelt555 (Rovno)
08.11.2023 в 22:36
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Шахтер установил рекорд в Лиге чемпионов
- Фабрицио Романо написал новый комментарий Судакову. Матвиенко остроумно ответил инсайдеру
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Вечер славы украинцев. Осасуна - Жирона 2:4. Видео голов и обзор матча
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3