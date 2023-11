Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага". Таким образом, место в воротах мадридцев занял украинский голкипер Андрей Лунин.

Уже на 6-той минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Реала", но Лунин угадал направление полета мяча и отразил выстрел Джало.

Счет по состоянию на 20 сыгранных минут – 0:0. Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалагу. Именно он стал основным в отсутствие бельгийца.

Andriy Lunin was given the start for Real Madrid vs. Braga after Kepa Arrizabalaga was injured in warm-up.



Six minutes in, he saved a penalty ???? pic.twitter.com/2ea8Mr6rTJ