Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага". Таким образом, место в воротах мадридцев занял украинский голкипер Андрей Лунин.

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Уже на 6-той минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Реала", но Лунин угадал направление полета мяча и отразил выстрел Джало.

Luninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023

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Счет по состоянию на 20 сыгранных минут – 0:0. Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалагу. Именно он стал основным в отсутствие бельгийца.