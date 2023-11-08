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Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги
Пришлось спасать уже на старте
AS
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага". Таким образом, место в воротах мадридцев занял украинский голкипер Андрей Лунин.
Уже на 6-той минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Реала", но Лунин угадал направление полета мяча и отразил выстрел Джало.
Luninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
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Счет по состоянию на 20 сыгранных минут – 0:0. Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалагу. Именно он стал основным в отсутствие бельгийца.
Andriy Lunin was given the start for Real Madrid vs. Braga after Kepa Arrizabalaga was injured in warm-up.— B/R Football (@brfootball) November 8, 2023
Six minutes in, he saved a penalty ???? pic.twitter.com/2ea8Mr6rTJ
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