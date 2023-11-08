  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги

Испания
Обновлено

Пришлось спасать уже на старте

Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги

AS

Новина українською
Новина українською

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке перед началом поединка "Реал" – "Брага". Таким образом, место в воротах мадридцев занял украинский голкипер Андрей Лунин.

Читайте такжеАндрей Лунин выходит в старте Реала на матч против Браги

Уже на 6-той минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Реала", но Лунин угадал направление полета мяча и отразил выстрел Джало.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Счет по состоянию на 20 сыгранных минут – 0:0. Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа "Реал" арендовал у "Челси" Кепу Аррисабалагу. Именно он стал основным в отсутствие бельгийца.

По теме
yellow-arrow
Андрей Лунин выходит в старте Реала на матч против Браги
yellow-arrow
Довбик попал в сборную недели в EA FC 24
yellow-arrow
Хави провел встречу с игроками Барселоны. Тренер говорил о гордости и самоотдаче
Реал (Мадрид) Брага Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде