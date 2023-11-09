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Реал отказался от идеи с подписанием Мбаппе - Источник

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Реал не подпишет Килиана Мбаппе

Реал отказался от идеи с подписанием Мбаппе - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Мадридский клуб не будет пытаться оформить трансфер нападающего следующим летом - даже если он уйдет из "ПСЖ" на правах свободного агента. Руководство "Реала" считает этот вопрос закрытым, сообщает Cadena SER.

Отказ "Реала" от услуг Мбаппе обусловлен тремя основными причинами. Во-первых, подписание форварда повлечет серьезную финансовую нагрузку для клуба: зарплата Килиана составит не менее 20 миллионов евро в год, а также игрок потребует большой бонус за подписку. Для сравнения, Джуд Беллингем зарабатывает около 9 миллионов евро в год.

Вторая причина заключается в трансферной стратегии мадридцев, которые стремятся подписывать молодых футболистов. В 2024 году Килиану исполнится 26 лет, в то время как Винисиус Жуниор, Родриго, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени присоединились к команде в возрасте около 20 лет. Также в следующем сезоне в "Реал" перейдет 18-летний Эндрик.

Важную роль также сыграл отказ Мбаппе от трансфера в "Реал" в 2022 году. Решение игрока продлить контракт с "ПСЖ" вызвало негативную реакцию у членов руководства мадридского клуба.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до конца этого сезона.

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Источник:
cadenaser
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