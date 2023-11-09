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Голкипер Реала Кепа выбыл на 2-3 недели - Источник
Завтра ему сделают МРТ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага пропустит 2-3 недели из-за травмы, сообщил журналист The Athletic Гильермо Раи.
Завтра ему сделают МРТ. По предварительным данным, у него небольшой разрыв правого абдуктора. Ожидается, что он пропустит от 2 до 3 недель.
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 17:06
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