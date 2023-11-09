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Голкипер Реала Кепа выбыл на 2-3 недели - Источник

Испания

Завтра ему сделают МРТ

Голкипер Реала Кепа выбыл на 2-3 недели - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага пропустит 2-3 недели из-за травмы, сообщил журналист The Athletic Гильермо Раи.

Завтра ему сделают МРТ. По предварительным данным, у него небольшой разрыв правого абдуктора. Ожидается, что он пропустит от 2 до 3 недель.

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Источник:
Guillermo Rai
Комментарии
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 17:06
Луня пока поиграет. Мячики попропускает, заепись.
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Комментарии 3
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 17:06
Луня пока поиграет. Мячики попропускает, заепись.
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0
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terber (ternopil)
09.11.2023 в 16:12
знову когось арендують
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Лекарь (село Дарниця)
09.11.2023 в 15:48
То Реалу треба на 2-3 тижні Де Хеа орендувати. Ну я к можна без основного грати? Так, папа Карло?
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