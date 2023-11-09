Кризис в Барселоне: Хави Эрнандес - под пристальным наблюдением из-за плохих результатов

Испанское издание El nacional раскрыло детали внутренней атмосферы в Барселоне. Источник отмечает, что Хави Эрнандес находится под пристальным наблюдением из-за плохих результатов

Недовольство игроков и болельщиков нарастает с каждым матчем, где Барселона терпит поражения и не может никак оправиться от них. Уже четверо игроков команды выразили свое недовольство и подозревают главного тренера Хави Эрнандеса в причастности к кризису.

Поражения от Реала, Реал Сосьедад и Шахтера вызвали волну критики и возмущения среди болельщиков. Игроки выражают недовольство не только игрой, но и подготовкой к матчам. Они указывают на неверные подходы и недостаточную самокритичность тренера.

Хотя прошлый сезон был тяжелым из-за травм и потери ключевых игроков, команда имеет большой штат талантливых футболистов. Конечно, Эрнандес заслуживает уважения как легенда клуба, но результаты команды сейчас не соответствуют ожиданиям.

Болельщики надеялись, что при приходе Хави, он восстановит идентичность и философию Барселоны. Однако, после почти двух лет его руководства, единственные титулы - это Суперкубок Испании и Спортивная лига EA. Сейчас тренеру предстоит найти решение проблем и вернуть команду на путь побед и успеха, пишет издание.