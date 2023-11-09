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Диего Симеоне продлил контракт с Атлетико
Аргентинец продолжит работать в Мадриде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне до 2027-го года.
Симеоне тренирует мадридский клуб с 2011-го года.
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За это время команда два раза стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, дважды победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также дважды выходила в финал Лиги чемпионов.
В текущем сезоне чемпионата Испании "Атлетико" идет на 4-м месте, отставая от лидера "Жироны" на 6 очков, но имея игру в запасе.
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