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Эдер Милитао может вернуться на поле в 2023 году

Испания

Прогнозы выглядят оптимистически

Эдер Милитао может вернуться на поле в 2023 году

instagram.com/edermilitao

Новина українською
Новина українською

Восстановление защитника мадридского "Реала" Эдера Милитао после травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона, продвигается быстрее ожидаемых сроков, в результате чего футболист может вернуться на поле уже в декабре текущего года. Об этом пишет Relevo.

По информации источника, по первоначальным прогнозам бразильский игрок должен был закончить процесс реабилитации к февралю 2024 года.

Однако на текущий момент медицинский штаб мадридского клуба видит предпосылки к тому, что Милитао может восстановиться раньше. Подчёркивается, что 25-летний защитник получил разрешение начать тренироваться на футбольном поле. Однако он продолжает заниматься по индивидуальной программе.

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