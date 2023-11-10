Райо Вальекано - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком едет в гости к команде, которая не проигрывает уже 8 матчей кряду.

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Неделю назад "Райо" сделал то, чего не удалось ни "Жироне", ни "Барселоне" - выстоял против "Реала" (0:0). Да, это был "автобус", но результат на табло.

С другой стороны, "Жирона" может похвастать самой результативной атакой лиги - 29 голов в 12 матчах. В прошлом туре именно классная игра нападения - в том числе украинцев - позволила каталонцам перестрелять "Осасуну" (4:2).

Что по итогу победит - защита или атака - узнаем в субботу, 11 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Жирона Смотреть трансляцию

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