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Райо Вальекано - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Райо Вальекано" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком едет в гости к команде, которая не проигрывает уже 8 матчей кряду.
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Неделю назад "Райо" сделал то, чего не удалось ни "Жироне", ни "Барселоне" - выстоял против "Реала" (0:0). Да, это был "автобус", но результат на табло.
С другой стороны, "Жирона" может похвастать самой результативной атакой лиги - 29 голов в 12 матчах. В прошлом туре именно классная игра нападения - в том числе украинцев - позволила каталонцам перестрелять "Осасуну" (4:2).
Что по итогу победит - защита или атака - узнаем в субботу, 11 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 15:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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